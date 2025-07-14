НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

с-в.

 753мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Новый акватермальный комплекс
Засудила власти за падение в колодец
Зумер пристыдила миллениалов
Короткая рабочая неделя
Главные тренды в одежде
Чем опасны змеи
Отзыв о русском юге
Грибы-«кораллы»
Ликвидируют школы
Открылся «Термолэнд»
Происшествия Родители были дома: в Ярославской области из окна выпал четырехлетний мальчик

Родители были дома: в Ярославской области из окна выпал четырехлетний мальчик

Что известно о происшествии

48
Написать комментарий
В Рыбинске из окна выпал ребенок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Рыбинске из окна выпал ребенок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске из окна выпал ребенок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области из окна выпал ребенок. Происшествие случилось 13 июля. Указано, что квартира, где произошел инцидент, расположена на третьем этаже.

«Установлено, что ребенок находился дома с родителями. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки собранные материалы будут переданы в следственные органы», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Малыш после падения получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

Правоохранители уточнили, что нельзя оставлять детей в комнате одних, если балконная дверь или окно открыты. Москитная сетка не является преградой, она не способна выдержать вес ребенка.

«Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками», — рассказали в полиции.

Ранее мы рассказывали, что мать полуторагодовалого мальчика в Ярославской области подала в суд на администрацию и отсудила компенсацию за то, что ее сын упал в канализационный колодец.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ребенок выпал из окна Полиция Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление