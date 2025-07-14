Родители были дома: в Ярославской области из окна выпал четырехлетний мальчик

В Рыбинске из окна выпал ребенок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области из окна выпал ребенок. Происшествие случилось 13 июля. Указано, что квартира, где произошел инцидент, расположена на третьем этаже.

«Установлено, что ребенок находился дома с родителями. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки собранные материалы будут переданы в следственные органы», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Малыш после падения получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

Правоохранители уточнили, что нельзя оставлять детей в комнате одних, если балконная дверь или окно открыты. Москитная сетка не является преградой, она не способна выдержать вес ребенка.

«Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками», — рассказали в полиции.