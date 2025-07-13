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Происшествия В ход идут ножи и бутылки: на улицах Испании вспыхнули беспорядки

В ход идут ножи и бутылки: на улицах Испании вспыхнули беспорядки

Местные жители винят мигрантов

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Власти привлекли больше полиции для охраны порядка | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВласти привлекли больше полиции для охраны порядка | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Власти привлекли больше полиции для охраны порядка

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Испании в Торре-Пачеко вспыхнули массовые беспорядки. Они были спровоцированы нападением на пожилого местного жителя.

Группа молодых людей жестоко избила мужчину. Причины нападения остаются неизвестными, но, по предварительной информации, они могут быть связаны с опасным челленджем в социальных сетях.

Многие жители винят в произошедшем мигрантов. Это спровоцировало серию протестов против приезжих, которые переросли в жесткие столкновения. Люди нападали друг на друга с ножами, битами, бутылками и камнями.

Люди нападают, не боясь полиции

Источник:

Herqles_eng / X

Для стабилизации обстановки и сохранения безопасности в городе привлекли дополнительные силы полиции.

Местные власти рассказали, что в ходе беспорядков пострадали пять человек и один был арестован. Представитель центрального правительства в этом регионе Мариола Гевара сообщила испанскому общественному телевидению, что по факту нападения проводится расследование.

Она также осудила «разжигание ненависти» и «подстрекательство к насилию» со стороны ультраправых группировок, проникших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут направлены дополнительные сотрудники Гражданской гвардии, передает Reuters.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Массовые беспорядки Испания Нападение
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Комментарии
1
Гость
27 минут
Местные жители винят мигрантов А у нас мигрантам квартиры раздают БЕСПЛАТНО
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Журналист 72.ru
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