В ход идут ножи и бутылки: на улицах Испании вспыхнули беспорядки

Власти привлекли больше полиции для охраны порядка Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Испании в Торре-Пачеко вспыхнули массовые беспорядки. Они были спровоцированы нападением на пожилого местного жителя.

Группа молодых людей жестоко избила мужчину. Причины нападения остаются неизвестными, но, по предварительной информации, они могут быть связаны с опасным челленджем в социальных сетях.

Многие жители винят в произошедшем мигрантов. Это спровоцировало серию протестов против приезжих, которые переросли в жесткие столкновения. Люди нападали друг на друга с ножами, битами, бутылками и камнями.

Люди нападают, не боясь полиции Источник: Herqles_eng / X

Для стабилизации обстановки и сохранения безопасности в городе привлекли дополнительные силы полиции.

Местные власти рассказали, что в ходе беспорядков пострадали пять человек и один был арестован. Представитель центрального правительства в этом регионе Мариола Гевара сообщила испанскому общественному телевидению, что по факту нападения проводится расследование.