В ход идут ножи и бутылки: на улицах Испании вспыхнули беспорядки

В Испании в Торре-Пачеко вспыхнули массовые беспорядки. Они были спровоцированы нападением на пожилого местного жителя.
Группа молодых людей жестоко избила мужчину. Причины нападения остаются неизвестными, но, по предварительной информации, они могут быть связаны с опасным челленджем в социальных сетях.
Многие жители винят в произошедшем мигрантов. Это спровоцировало серию протестов против приезжих, которые переросли в жесткие столкновения. Люди нападали друг на друга с ножами, битами, бутылками и камнями.
Для стабилизации обстановки и сохранения безопасности в городе привлекли дополнительные силы полиции.
Местные власти рассказали, что в ходе беспорядков пострадали пять человек и один был арестован. Представитель центрального правительства в этом регионе Мариола Гевара сообщила испанскому общественному телевидению, что по факту нападения проводится расследование.
Она также осудила «разжигание ненависти» и «подстрекательство к насилию» со стороны ультраправых группировок, проникших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут направлены дополнительные сотрудники Гражданской гвардии, передает Reuters.