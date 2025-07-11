Стало известно, сколько домов обстреляли в приграничье. Счет идет на десятки тысяч

В регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали более 400 объектов социальной инфраструктуры. Подробности об этом в интервью рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления, мы посчитали, какое количество денег нужно на восстановление дорог», — рассказал он.

Губернатор отметил, что власти оценивают стоимость по развитию белгородского приграничья достаточно обосновано. По словам Гладкова, обсчет должен исходить из проектно-сметной документации, подтвержденной государственной экспертизой. Он подчеркнул, что ни в одном регионе таких цифр нет.

«Ни в одном регионе этих цифр нет, в том числе у нас, за исключением того, что у нас есть понимание объема ущерба, который нанесли ВСУ экономике, промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, сельскохозяйственным предприятиям», — добавил глава региона.

Глава Белгородской области рассказал о восстановлении около 14 тысяч автомобилей и 41 тысячи квартир, поврежденных в результате атак ВСУ на регион.

Гладков также подчеркнул роль президента России Владимира Путина и правительства РФ в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. Губернатор Белгородской области добавил, что лишь в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу региона поступило более 20 миллиардов рублей.