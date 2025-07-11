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Происшествия Стало известно, сколько домов обстреляли в приграничье. Счет идет на десятки тысяч

Стало известно, сколько домов обстреляли в приграничье. Счет идет на десятки тысяч

Ни в одном регионе таких цифр нет

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5 комментариев
В регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали более 400 объектов социальной инфраструктуры. Подробности об этом в интервью рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления, мы посчитали, какое количество денег нужно на восстановление дорог», — рассказал он.

Губернатор отметил, что власти оценивают стоимость по развитию белгородского приграничья достаточно обосновано. По словам Гладкова, обсчет должен исходить из проектно-сметной документации, подтвержденной государственной экспертизой. Он подчеркнул, что ни в одном регионе таких цифр нет.

«Ни в одном регионе этих цифр нет, в том числе у нас, за исключением того, что у нас есть понимание объема ущерба, который нанесли ВСУ экономике, промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, сельскохозяйственным предприятиям», — добавил глава региона.

Глава Белгородской области рассказал о восстановлении около 14 тысяч автомобилей и 41 тысячи квартир, поврежденных в результате атак ВСУ на регион.

Гладков также подчеркнул роль президента России Владимира Путина и правительства РФ в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. Губернатор Белгородской области добавил, что лишь в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу региона поступило более 20 миллиардов рублей.

Кроме того, в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории. Указ об этом подписал глава государства, передает ТАСС.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Приграничье Спецоперация Беспилотники
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Комментарии
5
Гость
1 час
Выделим много денег и всё отстроили ещё лучше чем было Нужно просто затянуть пояса потуже
Гость
1 час
интересно, почему все это происходит, и сколько домов было обстреляно до февраля 2022 года?
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