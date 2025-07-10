«Наших красавиц больше нет». 19-летний водитель взял Lexus у отца, чтобы удивить подруг, но не вписался в поворот

Настя и Вероника дружили со школы Источник: читатель E1.RU

Трагическая авария потрясла не только Нижний Тагил, но и всю страну: в ночь на 8 июля тонированный Lexus на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с моста в пруд. Молодой водитель и две его пассажирки погибли. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно о страшном ДТП и его жертвах.

Как произошла авария

За рулем элитного внедорожника был 19-летний Александр Сторожев. Он катался с другом Андреем по ночному городу и решил подвезти двух знакомых девушек — 20-летних Веронику Сватову и Анастасию Шамрину. Водитель попросил друга снять на видео, как он гоняет по набережной. В первый раз автомобилист успел сбросить скорость, заходя в поворот у моста на проспекте Ленина. Второй дубль стал последним.

Смертельное падение в воду записал друг погибших. Он хотел снять эффектный трюк Источник: читатель E1.RU

Момент аварии попал в объектив дорожной камеры Источник: читатель E1.RU

Парень на огромной скорости въехал на подъем, так что машину аж подбросило. Затем он пытался затормозить на спуске, но не успел. Lexus пробил чугунные ограждения и рухнул в воду. Все трое молодых людей, что были в салоне, погибли. Спустя несколько часов их тела достали водолазы.

Кто владеет машиной

Сам Саша получил права меньше года назад. Lexus принадлежит отцу парня Сергею. Он местный бизнесмен, занимается установкой и ремонтом систем вентиляции и кондиционирования. Выручка его фирмы за прошлый год, по данным системы «Контур.Фокус», составила 21,7 миллиона рублей. Отец погибшего в беседе с E1.RU воздержался от комментариев.

«Саша был замечательным парнем, спортсменом, занимался велоспортом. Но всегда ему не хватало экстрима», — отметил Михаил, знакомый молодого водителя.

Александр получил права в августе 2024-го Источник: читатель E1.RU

Однако нам удалось связаться с Андреем, он сам чудом чуть было не погиб в этой аварии. Молодой человек вышел из машины, чтобы снять эффектное видео.

«Саша сам взял машину у отца. Никто его не брал на слабо, не предлагал гонять. Сделать этот трюк была Сашина идея», — говорит Андрей. Он стал свидетелем гибели друзей, поэтому теперь проходит опросы у силовиков. Также молодой человек давал показания на месте ДТП.

Lexus привезли на штрафстоянку. Вот что от него осталось Источник: читатель E1.RU

«Девочки были как сестры, как одно целое»

Погибших Нику и Настю описывают как жизнерадостных, спокойных и добрых. Девушки дружили еще со школы.

Вероника была улыбчивой и жизнерадостной Источник: читатель E1.RU

«Настя вот совсем недавно квартиру сняла, она устроилась в заведение официанткой и очень радовалась началу взрослой жизни, что начала сама себя обеспечивать. Настя была трудолюбивой, веселой, отзывчивой. Умела находить контакт со всеми, она и училась, и работала. Ника — веселая, озорная, неконфликтная. Она не работала, говорила, что занимается саморазвитием. Обе никогда не злоупотребляли алкоголем, — рассказала E1.RU подруга погибших Ангелина. — Девочки были как сестры, как одно целое. Жаль, что мы не успели попрощаться».

Настя работала официанткой в кафе. Она была очень рада, что стала самостоятельной Источник: читатель E1.RU

Еще один знакомый девушек — Михаил — рассказал, что о Насте и Нике все будут вспоминать только хорошее. Обе были веселые и умные. Анастасия училась в педагогическом техникуме, была активисткой, работала и еще успевала заниматься спортом.

Потеряла отца два года назад

Два года назад в семье Насти произошла трагедия: погиб отец. В январе 2023-го Сергея Шамрина задержали сотрудники полиции за нахождение на улице в пьяном виде, а когда доставили в отделение и открыли уазик, мужчина был мертв. Его засунули в служебную машину головой вниз. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка.

Эта трагедия прогремела на всю страну. Расследование и суд длились два года, и в январе 2025 года двух полицейских отправили в колонию.

Отец Насти погиб два года назад Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Юлия, жена Сергея, похоронила мужа, а теперь ей предстоит проститься и с дочерью. Об аварии ей сообщили рано утром 8 июля. Друзья не могли дозвониться до девушки и решили спросить у мамы, не на связи ли она с дочкой. Юлия знала, что Настя с Никой были в баре, но их телефоны были выключены.

«Друзья Насти сказали, что машина, на которой девчонки уехали, попала в ДТП, улетела в плотину. Я надеялась, что ее не было в этом Lexus. Я сейчас живу в Екатеринбурге, конечно, сразу села в машину, выехала в Тагил. Когда добралась, детей уже поднимали из воды. При мне их достали. Это кошмар. Девочек наших, красавиц, больше нет», — рассказала мама.

Настя успевала работать и учиться Источник: читатель E1.RU

Веронике и Насте организуют совместные похороны. Девочек похоронят в разных местах, Настю — рядом с погибшим папой.

Разбитую машину подняли со дна водоема Источник: МБУ «Центр защиты населения»

Мы приносим соболезнования родным и близким Александра, Вероники и Анастасии.