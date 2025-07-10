«Наших красавиц больше нет». 19-летний водитель взял Lexus у отца, чтобы удивить подруг, но не вписался в поворот

Трагическая авария потрясла не только Нижний Тагил, но и всю страну: в ночь на 8 июля тонированный Lexus на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с моста в пруд. Молодой водитель и две его пассажирки погибли. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно о страшном ДТП и его жертвах.
Как произошла авария
За рулем элитного внедорожника был 19-летний Александр Сторожев. Он катался с другом Андреем по ночному городу и решил подвезти двух знакомых девушек — 20-летних Веронику Сватову и Анастасию Шамрину. Водитель попросил друга снять на видео, как он гоняет по набережной. В первый раз автомобилист успел сбросить скорость, заходя в поворот у моста на проспекте Ленина. Второй дубль стал последним.
Парень на огромной скорости въехал на подъем, так что машину аж подбросило. Затем он пытался затормозить на спуске, но не успел. Lexus пробил чугунные ограждения и рухнул в воду. Все трое молодых людей, что были в салоне, погибли. Спустя несколько часов их тела достали водолазы.
Кто владеет машиной
Сам Саша получил права меньше года назад. Lexus принадлежит отцу парня Сергею. Он местный бизнесмен, занимается установкой и ремонтом систем вентиляции и кондиционирования. Выручка его фирмы за прошлый год, по данным системы «Контур.Фокус», составила 21,7 миллиона рублей. Отец погибшего в беседе с E1.RU воздержался от комментариев.
«Саша был замечательным парнем, спортсменом, занимался велоспортом. Но всегда ему не хватало экстрима», — отметил Михаил, знакомый молодого водителя.
Однако нам удалось связаться с Андреем, он сам чудом чуть было не погиб в этой аварии. Молодой человек вышел из машины, чтобы снять эффектное видео.
«Саша сам взял машину у отца. Никто его не брал на слабо, не предлагал гонять. Сделать этот трюк была Сашина идея», — говорит Андрей. Он стал свидетелем гибели друзей, поэтому теперь проходит опросы у силовиков. Также молодой человек давал показания на месте ДТП.
«Девочки были как сестры, как одно целое»
Погибших Нику и Настю описывают как жизнерадостных, спокойных и добрых. Девушки дружили еще со школы.
«Настя вот совсем недавно квартиру сняла, она устроилась в заведение официанткой и очень радовалась началу взрослой жизни, что начала сама себя обеспечивать. Настя была трудолюбивой, веселой, отзывчивой. Умела находить контакт со всеми, она и училась, и работала. Ника — веселая, озорная, неконфликтная. Она не работала, говорила, что занимается саморазвитием. Обе никогда не злоупотребляли алкоголем, — рассказала E1.RU подруга погибших Ангелина. — Девочки были как сестры, как одно целое. Жаль, что мы не успели попрощаться».
Еще один знакомый девушек — Михаил — рассказал, что о Насте и Нике все будут вспоминать только хорошее. Обе были веселые и умные. Анастасия училась в педагогическом техникуме, была активисткой, работала и еще успевала заниматься спортом.
Потеряла отца два года назад
Два года назад в семье Насти произошла трагедия: погиб отец. В январе 2023-го Сергея Шамрина задержали сотрудники полиции за нахождение на улице в пьяном виде, а когда доставили в отделение и открыли уазик, мужчина был мертв. Его засунули в служебную машину головой вниз. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка.
Эта трагедия прогремела на всю страну. Расследование и суд длились два года, и в январе 2025 года двух полицейских отправили в колонию.
Юлия, жена Сергея, похоронила мужа, а теперь ей предстоит проститься и с дочерью. Об аварии ей сообщили рано утром 8 июля. Друзья не могли дозвониться до девушки и решили спросить у мамы, не на связи ли она с дочкой. Юлия знала, что Настя с Никой были в баре, но их телефоны были выключены.
«Друзья Насти сказали, что машина, на которой девчонки уехали, попала в ДТП, улетела в плотину. Я надеялась, что ее не было в этом Lexus. Я сейчас живу в Екатеринбурге, конечно, сразу села в машину, выехала в Тагил. Когда добралась, детей уже поднимали из воды. При мне их достали. Это кошмар. Девочек наших, красавиц, больше нет», — рассказала мама.
Веронике и Насте организуют совместные похороны. Девочек похоронят в разных местах, Настю — рядом с погибшим папой.
Мы приносим соболезнования родным и близким Александра, Вероники и Анастасии.
Прочитайте, что друзья говорят о погибших. Всю информацию об этой трагедии в Нижнем Тагиле Е1.RU собирает на отдельной странице.