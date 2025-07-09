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Происшествия В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил человека

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил человека

Первые подробности произошедшего

428
2 комментария
Грузовой поезд сбил пенсионерку в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГрузовой поезд сбил пенсионерку в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Грузовой поезд сбил пенсионерку в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Грузовой поезд сбил 84-летнюю пенсионерку на железнодорожной станции Телищево в Ярославской области. Трагедия случилась 8 июля 2025 года.

Телещово — железнодорожная станция Костромского направления Северной железной дороги, расположенная вблизи двух одноимённых населённых пунктов: деревни Телищево и станции Телищево Ярославского района Ярославской области.

По предварительным данным, погибшая переходила пути и не услышала звуки приближающегося поезда. Пенсионерка погибла на месте происшествия.

«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе Северного линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают: одной из главных причин трагедий на железной дороге остаётся нарушение правил безопасности при переходе путей. Будьте внимательны и осторожны — берегите свою жизнь и здоровье!

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поезд Трагедия
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
Каренина
Гость
35 минут
Дачница, видимо Шла одна, задумалась. Судьба
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