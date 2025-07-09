В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил человека

Грузовой поезд сбил 84-летнюю пенсионерку на железнодорожной станции Телищево в Ярославской области. Трагедия случилась 8 июля 2025 года.
Телещово — железнодорожная станция Костромского направления Северной железной дороги, расположенная вблизи двух одноимённых населённых пунктов: деревни Телищево и станции Телищево Ярославского района Ярославской области.
По предварительным данным, погибшая переходила пути и не услышала звуки приближающегося поезда. Пенсионерка погибла на месте происшествия.
«Машинист подавал звуковые сигналы, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе Северного линейного управления МВД России на транспорте.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители напоминают: одной из главных причин трагедий на железной дороге остаётся нарушение правил безопасности при переходе путей. Будьте внимательны и осторожны — берегите свою жизнь и здоровье!