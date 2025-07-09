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Происшествия В Индии обрушился автомобильный мост: машины рухнули в воду, погибли люди — кадры

В Индии обрушился автомобильный мост: машины рухнули в воду, погибли люди — кадры

Прохожие помогают спасать выживших

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1 комментарий
Власти выясняют причины трагедии | Источник: Zoo_beer / XВласти выясняют причины трагедии | Источник: Zoo_beer / X

Власти выясняют причины трагедии

Источник:

Zoo_beer / X

В индийском штате Гуджарат утром в час пик обрушился мост, автомобили попадали в реку. По меньшей мере погибли девять человек.

Главный министр западно-индийского штата Гуджарат Бхупендра Патель заявил, что обрушился один из 23 пролетов почти 900-метрового моста. По данным телеканала India Today, пять транспортных средств упали в реку Махисагар.

Машины упали в воду с большой высоты

Источник:

Zoo_beer / X

Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, выступая перед СМИ, подтвердил, что шесть человек спасли, пишет Hindustantimes.

«Девять тел были обнаружены, а шесть человек были спасены. Глава правительства направил на место происшествия утром высокопоставленную комиссию и запросил отчет в кратчайшие сроки. Учитывая серьезность ситуации, глава правительства поручил группе отправиться туда и принять конкретные меры», — заявил министр. 

Местные жители смогли заснять последствия обрушения

Источник:

Zoo_beer / X

Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до падения автомобилей в реку раздался громкий треск. Пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара поспешили на место происшествия и немедленно приступили к спасательной операции, передает NDTV.

Один грузовик застрял на мосту

Источник:

Zoo_beer / X

Местные жители также присоединились к спасателям, помогая извлекать пострадавших из-под завалов. Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и начали расследование причин обрушения.

Это не первое подобное происшествие. 15 июня в индийском городе Пуне (штат Махараштра) обрушился мост через реку Индраяни. В тот момент на нем находились сотни туристов. Людей уносило течением. В результате несколько человек погибли, десятки получили травмы и ранения.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Индия Мост Обрушение Погибшие
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Комментарии
1
Инженер1
45 минут
Почему никто из них не танцует и поет?
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