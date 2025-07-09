В Индии обрушился автомобильный мост: машины рухнули в воду, погибли люди — кадры

Власти выясняют причины трагедии Источник: Zoo_beer / X

В индийском штате Гуджарат утром в час пик обрушился мост, автомобили попадали в реку. По меньшей мере погибли девять человек.

Главный министр западно-индийского штата Гуджарат Бхупендра Патель заявил, что обрушился один из 23 пролетов почти 900-метрового моста. По данным телеканала India Today, пять транспортных средств упали в реку Махисагар.

Машины упали в воду с большой высоты Источник: Zoo_beer / X

Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, выступая перед СМИ, подтвердил, что шесть человек спасли, пишет Hindustantimes.

«Девять тел были обнаружены, а шесть человек были спасены. Глава правительства направил на место происшествия утром высокопоставленную комиссию и запросил отчет в кратчайшие сроки. Учитывая серьезность ситуации, глава правительства поручил группе отправиться туда и принять конкретные меры», — заявил министр.

Местные жители смогли заснять последствия обрушения Источник: Zoo_beer / X

Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до падения автомобилей в реку раздался громкий треск. Пожарные, местная полиция и представители администрации округа Вадодара поспешили на место происшествия и немедленно приступили к спасательной операции, передает NDTV.

Один грузовик застрял на мосту Источник: Zoo_beer / X

Местные жители также присоединились к спасателям, помогая извлекать пострадавших из-под завалов. Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и начали расследование причин обрушения.