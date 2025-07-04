Взрыв на АЗС в Риме. Пострадали более 20 человек — кадры

Огонь перешел на соседние спортивный центр и городской парк Источник: REUTERS / Matteo Minnella

На автозаправочной станции в Риме прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 21 человек. Подробности опубликовала газета Fanpage.

«На данный момент ранен 21 человек, в основном спасатели и сотрудники правоохранительных органов», — говорится в публикации.

Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали 8 полицейских Источник: ТАСС / Reuters / ITALIAN FIRE BRIGADE

По информации издания Fanpage, причиной взрыва стало столкновение грузовика с трубопроводом. В результате ДТП начался пожар, который спровоцировал взрыв топлива.

Над Римом поднялся густой столб дыма. В результате взрыва также повреждены несколько зданий и «десятки автомобилей».

Жители публикуют в Сети кадры взрыва и пожара Источник: Rainews24

Портал Roma Today сообщает, что огонь перешел на соседние спортивный центр и городской парк. Из прилегающих к месту взрыва кварталов эвакуировали жителей.

Ранее взрыв из-за фейерверка произошел прямо во время свадебной церемонии в Московской области. Вместо красивого салюта в небе огненными залпами обдало всех собравшихся, сообщает SHOT. Присутствующие получили ожоги, царапины и синяки. У невесты опалились волосы и платье.