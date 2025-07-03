Жара разбудила хищников: акулы приплыли в Приморье раньше срока. Какие из них опасны?

Хищные акулы уже нападали на людей в Приморье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В этом году теплая и почти безветренная погода в Приморье аномально прогрела верхний слой моря, что спровоцировало раннее появление акул у берегов Владивостока и соседних районов. Об этом нашей коллеге, корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU, рассказал кандидат биологических наук Александр Олиференко.

— Отсутствие ветра и высокая температура воды создали идеальные условия для того, чтобы опасные хищники, в частности акула мако, начали заходить в регион раньше обычного, — отметил он.

Именно в конце июня жители Владивостока наблюдали, как акула мако несколько раз выпрыгивала из воды в районе бухты Тихой, демонстрируя свою скорость и мощь.

До 2011 года многие жители Приморья даже не подозревали о такой опасности, как акулы. Однако тем летом хищные рыбы трижды напали на людей. Самым тяжелым оказался случай с 25-летним Денисом Удовенко: в бухте Теляковского акула откусила ему обе руки, которые пришлось ампутировать по локоть.

На следующий день неподалеку от острова Желтухина 16-летний дайвер стал жертвой атаки акулы. Гидрокостюм спас его от ампутации ног, но восстановление заняло много времени. Еще через неделю на диком пляже близ поселка Славянка акула напала на мужчину, повредив ему предплечье.

С тех пор прошло уже 14 лет, и нападений акул на людей больше не фиксировалось. Тем не менее, когда вблизи популярных пляжей появляются видео с плавниками хищников, многим становится страшно. В этом материале VLADIVOSTOK1.RU расскажет, какие опасные акулы обитают в Приморье, где лучше избегать купания тем, кто собирается отдохнуть в регионе этим летом, и как вести себя при встрече с хищником.

Кто такие мако и какие акулы есть в Приморье

Мако — одна из самых быстрых и агрессивных акул в мире. Она достигает 3–4 метров в длину и питается стайной рыбой. Обычно обитает в открытом океане, но иногда подходит к берегам, включая залив Петра Великого и северные районы Приморья. Могут охотиться на мелководье и нападать на людей.

Кроме мако, в водах Приморья встречаются и другие хищники:

белая акула , известная как акула-людоед, достигает 5–7 метров. Обитает на глубине до 250 метров, но при миграции может появляться у берегов региона. Нападает на рыб, других акул, дельфинов и иногда на людей. В Приморье встречается редко, преимущественно в теплые годы;

акула-молот с характерной головой в форме молота и длиной до 4 метров. Питается крабами, креветками и рыбой. Мигрирует летом из южных районов Японского моря в залив Петра Великого и Татарский пролив. Известны случаи нападения на людей.

Всего в Приморье обитает 12 видов акул, но лишь эти три представляют реальную угрозу для человека.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Остальные виды, включая сельдевую акулу, которую часто путают с белой, не опасны.

Как избежать встречи с акулой

С 2011 года случаев нападений акул на людей не было, однако риск встретить акулу сохраняется.

Чтобы избежать неприятных и опасных встреч, специалисты рекомендуют:

плавать группой и не уплывать далеко от берега;

избегать купания на рассвете, в сумерках и ночью — в это время акулы наиболее активны;

не заходить в воду с открытыми ранами или кровотечением;

отказываться от ярких украшений и одежды с блестками;

не купаться в мутной воде и избегать мест со сточными водами;

при виде плавника немедленно покидать воду.