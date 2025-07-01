НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, дождь

ощущается как +11

0 м/c,

 736мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,53
EUR 92,27
Рейсы в город-миллионник
Закрывают школу
Законы июля
Как провести лето в Ярославле
Концерт на Советской. Фото и видео
Сдала ЕГЭ на 300 баллов
Экс-депутат поджёг ресторан
Загорелся троллейбус. Видео
Проблемная дорога в Ярославле
Отменят льготный проезд
Происшествия Дело об убийстве россиянки в Японии приобрело новый поворот: что известно о расследовании

Дело об убийстве россиянки в Японии приобрело новый поворот: что известно о расследовании

У полиции новая версия о причине смерти

236
Написать комментарий
Пока не известно, где избили Елену Ито | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUПока не известно, где избили Елену Ито | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Пока не известно, где избили Елену Ито

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Россиянка Елены Ито умерла в японской Осаке. Она была избита, но в квартире, где было обнаружено тело, не было следов борьбы. Полиция начала расследовать убийство. Расскажем к чему оно привело. 

Бывший муж не мог связаться с Еленой и решил лично наведаться к ней в жилой комплекс в районе Нанива-ку, там она снимала жилье на 8-м этаже. Там он нашел Елену без сознания на кровати, с синяками на лице, изо рта шла кровь. Врачи, которые прибыли на вызов, констатировали ее смерть. В квартире не было никаких следов, говррящих о том, что преступление произошло там.

Где произошло нападение на россиянку и кто это сделал, пока неизвестно. По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало, а входная дверь была заперта. 

Вскрытие показало, что причиной смерти Ито стал тепловой удар, передает телеканал Fuji TV. В квартире было три кондиционера, но ни один из них не был включен. При этом 25–26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов Цельсия.

Как сообщает телеканал MBS, полиция все равно будет расследовать убийство, учитывая наличие множественных травм на лице и оборонительных ран на правой руке погибшей.

 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Причина смерти Япония
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление