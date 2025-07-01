Дело об убийстве россиянки в Японии приобрело новый поворот: что известно о расследовании

Пока не известно, где избили Елену Ито Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Россиянка Елены Ито умерла в японской Осаке. Она была избита, но в квартире, где было обнаружено тело, не было следов борьбы. Полиция начала расследовать убийство. Расскажем к чему оно привело.

Бывший муж не мог связаться с Еленой и решил лично наведаться к ней в жилой комплекс в районе Нанива-ку, там она снимала жилье на 8-м этаже. Там он нашел Елену без сознания на кровати, с синяками на лице, изо рта шла кровь. Врачи, которые прибыли на вызов, констатировали ее смерть. В квартире не было никаких следов, говррящих о том, что преступление произошло там.

Где произошло нападение на россиянку и кто это сделал, пока неизвестно. По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало, а входная дверь была заперта.

Вскрытие показало, что причиной смерти Ито стал тепловой удар, передает телеканал Fuji TV. В квартире было три кондиционера, но ни один из них не был включен. При этом 25–26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов Цельсия.