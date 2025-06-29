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Происшествия 67-летняя ярославна упала с высоты на крышу магазина. Первые подробности

67-летняя ярославна упала с высоты на крышу магазина. Первые подробности

В СК начали проверку

561
3 комментария
Женщина упала с высоты в Брагине | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЖенщина упала с высоты в Брагине | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Женщина упала с высоты в Брагине

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Вечером в субботу, 28 июня, в Дзержинском районе Ярославля с высоты упала 67-летняя местная жительница. Ее нашли на крыше магазина у 16-этажного дома на Ленинградском проспекте, 117.

«Как сообщают, на крышу магазина упала пожилая женщина. Разбилась насмерть. На месте работают специалисты», — писали очевидцы в городских пабликах.

Все случилось в районе девяти вечера. Ярославна скончалась на месте. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области, проводится процессуальная проверка.

Ранее стало известно, что в аварии в Тутаевском районе погиб священник Виктор Вознесенский. У него остались восемь детей.

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Комментарии
3
Гость
17 минут
Жизнь так хороша и жить так хорошо что скрепные не выдерживают ТАКОГО счастья в маскве и кавказе такое есть?
Гость
8 минут
67 лет прожила и тут решила выброситься, ну как то сомнительно. Обычно если у нее было жилье, могли из за жилья убить. Да так может быть, люди разные могут быть.
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