67-летняя ярославна упала с высоты на крышу магазина. Первые подробности

Вечером в субботу, 28 июня, в Дзержинском районе Ярославля с высоты упала 67-летняя местная жительница. Ее нашли на крыше магазина у 16-этажного дома на Ленинградском проспекте, 117.
«Как сообщают, на крышу магазина упала пожилая женщина. Разбилась насмерть. На месте работают специалисты», — писали очевидцы в городских пабликах.
Все случилось в районе девяти вечера. Ярославна скончалась на месте. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области, проводится процессуальная проверка.
Ранее стало известно, что в аварии в Тутаевском районе погиб священник Виктор Вознесенский. У него остались восемь детей.