В России рухнули два самолета — никто не выжил: новости 28 июня

В Подмосковье самолет выполнял фигуру высшего пилотажа Источник: МЧС по Московской области / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июня.

Путин оказался недоволен зарплатами в студотрядах

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными нынешние зарплаты в студотрядах. Также глава государства поделился, сколько сам зарабатывал в студенчестве.

На вопрос президента о нынешних заработках, волонтер призналась, что за месяц можно получить порядка 50–70 тысяч. Тогда Путин отметил, что это «маловато», и призвал командира отряда позаботиться о том, чтобы доходы молодых людей под ее началом росли, чтоб «штаны поддерживать в течение года». Он выразил надежду, что главы регионов тоже его услышат и поддержат ребят.

Путин рассказал о заработках в студенчестве Источник: СМОТРИ / Telegram

Сам же Путин зарабатывал в студотряде 1000–1500 за месяц. В советское время это считалось очень прилично, добавил президент.

Путин поздравил Адама Кадырова со свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил Адама Кадырова с вступлением в брак. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Ему 17 лет. Он является помощником главы Чечни, а также возглавляет Службу безопасности главы региона.

Глава Чечни поблагодарил его за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Кадыров подчеркнул, что никогда не забудет жест президента.

В Пакистане в результате взрыва погибли люди

Террорист-смертник протаранил военную колонну на северо-западе Пакистана. В результате погибли 16 солдат и еще несколько получили ранения.

По словам сотрудника полиции из провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате взрыва обрушились крыши двух домов. Пострадали десятки людей, включая шестерых детей. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хафиз Гуль Бахадур».

Для студентов-отцов придумали новую льготу

Студентам, которые стали отцами, нужно предоставить право на переход с платного обучения на бюджетную основу. С таким предложением к Минобрнауки обратился лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас женщины, родившие в период обучения, имеют такую возможность. По мнению политика, этого недостаточно.

Слуцкий также выдвинул и другую инициативу, которая снизит финансовую нагрузку для студентов. Депутат предложил предусмотреть возможность для тех, кто стал родителями, получить скидку на обучение в размере не менее 50% от его стоимости, если они учатся в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Кореец поджег вагон метро, забитый пассажирами

В метро Сеула мужчина по имени Вон облил бензином и поджег вагон, где находились люди. В результате пострадали 23 человека, включая самого поджигателя.

Причиной его поступка оказался развод. Он оказался недоволен решением суда. По всей видимости, мужчина не смог сдержать эмоций. Вон пришел в метро в самый час пик и разлил бензин из канистры по одному из вагонов. Внутри было много людей, в панике они начали разбегаться. Однако 67-летний мужчина всё равно поджег вагон. Это случилось в подводном туннеле под рекой Хан, что сильно усложнило эвакуацию и тушение.

22 человека попали в больницу с отравлением дымом, а еще 129 получили помощь на месте.

В США упал загадочный огненный шар

В небе над США заметили загадочный огненный шар. Его падение вызвало локальное землетрясение, указано в обращении национальной метеорологической службы Штатов в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Известно как минимум о двух случаях попадания осколков на крыши жилых домов.

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в северной части штата Южная Каролина (соседний штат. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора. Отследить объект с помощью радара или спутников не удалось из-за слишком высокой скорости.

Пашинян отказался от оскорблений на пять дней

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал отказаться от оскорблений в своей речи с 1 по 5 июля. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Таким образом он хочет достичь общественного консенсуса о прекращении «ругани и гибридных нападок в публично-политической сфере». Вместо этого Пашинян предлагает перейти к «логике исключительно цивилизованных и уважительных дебатов, основанных только на проверенных фактах».

В конце пятидневного срока премьер обещал поделиться впечатлениями от реакции общественности на его предложение.

В США на людей полетели деньги с неба

В Детройте вертолет сбросил деньги на пешеходов. Как сообщает Detroit News, это было последним желанием владельца местной автомойки, который скончался накануне.

Деньги высыпали с вертолета Источник: SHOT / Telegram

Во время деньгопада многие водители, проезжавшие по расположенной рядом трассе, останавливались. Они пытались поймать летящие купюры. Свидетели рассказали, что, несмотря на возникшую суматоху, ситуация оставалась мирной. Полиция прибыла на место примерно через полчаса и перекрыла часть дорожного движения.

В России упали два самолета

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье. Об этом сообщает в своем telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.

От самолета осталась груда металла Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

Пилот воздушного судна погиб. На борту больше не было людей.

Другой легкомоторный самолет ЯК-18Т разбился в Подмосковье и загорелся. На борту было четыре человека.

Самолет загорелся после падения Источник: МЧС Московской области / Telegram