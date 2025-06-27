Кореец поджег вагон метро, забитый пассажирами, по странной причине. Момент попал на видео

Сейчас корейца, устроившего пожар, судят Источник: «Апдейт» / Telegram

В метро Сеула произошел очень опасный инцидент: мужчина по имени Вон облил бензином и поджег вагон, где находились люди. В результате пострадали 23 человека, включая самого поджигателя.

Источник: «Апдейт» / Telegram

Причина, по которой кореец пошел на такой поступок — развод. По всей видимости, мужчина не смог сдержать эмоций. Он пришел в метро в самый час пик и разлил бензин из канистры по одному из вагонов. Внутри было много людей, в панике они начали разбегаться. Однако 67-летний мужчина всё равно поджег вагон. Это случилось в подводном туннеле под рекой Хан, что сильно усложнило эвакуацию и тушение пожара.

В итоге 22 человека попали в больницу с отравлением дымом, а еще 129 получили помощь на месте. Поджигателя тоже госпитализировали, а позже задержали. Выяснилось, что он был недоволен решением суда о разводе.