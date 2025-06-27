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Происшествия Кореец поджег вагон метро, забитый пассажирами, по странной причине. Момент попал на видео

Кореец поджег вагон метро, забитый пассажирами, по странной причине. Момент попал на видео

Пострадали люди

336
2 комментария
Сейчас корейца, устроившего пожар, судят | Источник: «Апдейт» / TelegramСейчас корейца, устроившего пожар, судят | Источник: «Апдейт» / Telegram

Сейчас корейца, устроившего пожар, судят

Источник:

«Апдейт» / Telegram

В метро Сеула произошел очень опасный инцидент: мужчина по имени Вон облил бензином и поджег вагон, где находились люди. В результате пострадали 23 человека, включая самого поджигателя.

Источник:

«Апдейт» / Telegram

Причина, по которой кореец пошел на такой поступок — развод. По всей видимости, мужчина не смог сдержать эмоций. Он пришел в метро в самый час пик и разлил бензин из канистры по одному из вагонов. Внутри было много людей, в панике они начали разбегаться. Однако 67-летний мужчина всё равно поджег вагон. Это случилось в подводном туннеле под рекой Хан, что сильно усложнило эвакуацию и тушение пожара.

В итоге 22 человека попали в больницу с отравлением дымом, а еще 129 получили помощь на месте. Поджигателя тоже госпитализировали, а позже задержали. Выяснилось, что он был недоволен решением суда о разводе.

В России тоже происходят поджоги: в мае на Урале мститель хотел сжечь дорогущую машину бизнесмена, но ошибся автомобилем. По словам очевидцев, поджигатель долго метался между двумя похожими машинами. И в итоге остановился на авто пенсионера. Он облил его бензином и спалил. После этого мститель попытался скрыться.

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Дарья Пирогова
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Комментарии
2
Гость
1 час
А у нас одному движухи захотелось преимущественно нескучной, только людей пострадало гораздо больше чем в вагоне метро раз так в миллион и норм, по плану.
Гость
1 час
Госизмнена? НАТО? Украинцы? неужели просто крыша поехала?
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