Блогера-звезду из США затравили до смерти за то, что она спасала лис. Но проблема еще хуже, чем кажется

Случай Микайлы поднял в США бурю дискуссий об интернет-травле Источник: Saveafox / YouTube.com

Последние дни во всём мире обсуждают судьбу Микайлы Рейнс. Это блогер, за которым следили миллионы людей. Девушка спасала диких животных, жила счастливую жизнь с мужем и дочкой, но внезапно покончила жизнь самоубийством. Ее близкие объяснили, что причиной стала онлайн-травля.

Собрали главное об этой трагичной истории.

Кем была Микайла?

Микайла Рейнс — блогер, которая стала известна благодаря своей благотворительности. Она много лет работала с дикими животными и в 2017 году основала фонд для их спасения. Фонд SaveAFox Rescue базируется в Миннесоте. Его главная задача — предоставить дом для животных, рожденных в неволе. Такие животные не могут жить в диком лесу, однако на территории фонда наслаждаются заботой, вниманием и живут счастливые звериные жизни.

Источник: saveafox_rescue / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

В основном фонд помогал лисам, но порой среди подопечных встречались койоты, волки и другие звери. Микайла начала выкладывать ролики с животными, и людям понравилось на них смотреть. Так она стала известной. За ее дружбой с животными, играми и буднями наблюдали 2,5 миллиона подписчиков на YouTube. Названия роликов говорят сами за себя: «Лисы едят пирожные», «Спасенный волк впервые в жизни на свободе», «Лиса ворвалась в дом», «Самые счастливые лисы в мире».

Источник: saveafox_rescue / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Источник: saveafox_rescue / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Животные необязательно всю жизнь жили на этой своеобразной ферме. Порой кого-то удавалось адаптировать к жизни в дикой природе. Кому-то находились хозяева, готовые справляться с нестандартным животным. Лисам всегда можно было нанести визит, провести с ними время. Микайла жила в доме рядом с территорией фонда, там же живет и ее семья. Это муж и маленькая дочка.

Идиллия оборвалась в конце июня. Муж Микайлы объявил, что она мертва. Оказалось, что у девушки давно была диагностирована депрессия, к которой никак не получалось подобрать лечение. Микайла совершила самоубийство, но причиной считают не депрессию как таковую. А онлайн-травлю, которой занимались люди на форуме Reddit.

Микайле было 29 лет.

На видео животные распаковывают свои рождественские подарки Источник: Saveafox / YouTube.com

Что это за форум?

Reddit — крупнейшая мировая форум-площадка, где обсуждают решительно всё. Однако в 2022 году на нем возникли «снарк-форумы». На них обсуждают и осуждают звезд. Там можно встретить самые грязные и оскорбительные слова, ужасные слухи и прямое вранье, которое пользователи смакуют и распространяют.

Даже у Микайлы появился свой «снарк-форум». Он был крошечным: за год там было создано всего 19 постов, и под ними был оставлен 91 комментарий. На форуме обсуждались ее ошибки — настоящие и выдуманные. Если лиса укусила волонтера, то винили Микайлу. Если животное не удалось спасти, то ее же.

Скрин с форума, где Микайлу обвиняли во всём подряд Источник: Reddit Lies / X

Любую мелочь раздували до катастрофы. К примеру, Микайла выложила видео, где ногой отодвигает от себя лису. Форумчане тут же кинулись писать: «Она пинает животных, это жестокое обращение». В другом случае Микайла решила использовать популярность одной из своих подопечных, лисицы Руби. Девушка начала продавать кусочки меха, который лиса сбросила во время линьки, в маленьких баночках. На форуме это тут же представили как «продажу меха бедного животного» — без оглядки на линьку и тот факт, что животному этот мех уже не нужен.

Видео с той самой Руби, которая особо полюбилась зрителям Источник: Saveafox / YouTube.com

Известно, что Микайла знала об этом форуме. Несколько раз она пыталась отвечать людям, обсуждавшим ее. Она объясняла, почему обвинения — ложь, пыталась оправдаться. Однако в ответ получала лишь издевательства и оскорбления. Основатель форума ответил ей: «Если ты не хочешь иметь дело с реакцией публики, то, может, тебе стоит попробовать Onlyfans».

Onlyfans — площадка для продажи контента, в основном порнографического. Иначе говоря, Микайле посоветовали прекратить спасать лис и уйти в проституцию.

Издевательства продолжались много месяцев. Казалось, что этот форум — ничто по сравнению с миллионами фанатов, поддерживающих дело Микайлы. Однако и этой травли девушке оказалось достаточно.

Микайла профессионально работала с животными Источник: saveafox_rescue / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Что было дальше

После известия о смерти Микайлы форум срочно скрыли. Однако его основатель опубликовал пост, где посоветовал всем «отстать от него» (в нецензурной форме).

«Вы ведете себя так, словно я вошел в дом Микайлы, вскрыл ее ножом и оставил истекать кровью. Всё, что я сделал, — это собрал вместе несколько ресурсов, которые показали на ее ошибки. Я никак не причастен ни к какой травле. Даже если бы я был причастен, то вы ничем не лучше, когда отправляете мне оскорбления и инструкции по самоубийству. Вы спрашиваете, доволен ли я собой. Если бы я убил себя по инструкциям, которые вы шлете мне, то были бы ВЫ довольны собой? Спуститесь на землю».

Ник этого человека — KazeoLion. Ему ответили, что теперь все и всегда будут знать, что он приложил руку к смерти прекрасного человека. KazeoLion ответил одной строчкой: «Все забудут об этом за месяц».

На скрине муж Микайлы рассказывает о ее смерти Источник: Saveafox / YouTube.com

Такое уже было?

Это не первый случай, когда снарк-форумы приносили реальный вред. К примеру, есть целый форум для травли христиан. Его участники выбрали своей жертвой известную многодетную семью по фамилии Лотт. Они слили их данные, когда те уехали в отпуск, и отправили в полицию ложные заявления о жестоком обращении с детьми.

В другом случае на снарк-форуме решили травить 25-летнюю девушку, болеющую раком. Там продвигали мнение, что девушка подделывает свою болезнь ради известности. Этот форум был забанен.

Многодетная семья, которая столкнулась с проблемами из-за хейтеров Источник: Reddit Lies / X

В 2023 году получил известность случай Брианны Мадии, блогера и писательницы. Она призналась, что форумчане «превратили ее жизнь в сущий ад», и наняла детектива для деанонимизации этих людей. Речь шла о том, чтобы найти в реальной жизни 200 анонимных человек.

Информацию об этих форумах собрал пользователь соцсети X под ником Reddit Lies. Он же резюмировал: «Очевидно, что снарк-форумы созданы специально для целенаправленной травли. Люди, которые ими управляют, имитируют озабоченность какими-то проблемами и при этом стараются разрушить жизни своих жертв. К сожалению, вчера эта культура преследований могла стоить жизни человеку. Покойся с миром, Микайла».

Девушке удалось построить огромную ферму для спасения животных Источник: saveafox_rescue / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Его мнение разделяют тысячи других людей, которым история Микайлы разбила сердце. В Сети не утихают споры о том, можно ли как-то находить и наказывать людей, организующих интернет-травлю. Звучат предложения ввести за нее ответственность как за организацию убийства.