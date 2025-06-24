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Происшествия «Богу молились». Как Сочи пережил «ныряющий циклон»: в Адлере смыло пляжи, град побил сады

«Богу молились». Как Сочи пережил «ныряющий циклон»: в Адлере смыло пляжи, град побил сады

Местные жители остались без урожая

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5 комментариев
В Курортном городке смыты пляжи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUВ Курортном городке смыты пляжи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Курортном городке смыты пляжи

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Ныряющий» циклон накрыл Сочи накануне вечером. Адлерский район попал под удар стихии около 20:00. Кроме сильнейшей грозы, там выпал крупный град.

Ныряющий циклон — это фронтальный циклон умеренных широт, который характеризуется особой траекторией движения — как правило, с севера на юг, и высокой скоростью перемещения (около 50 км/ч).

Такой сюрприз сочинцы получили напрямую от Финского залива. Это он приютил молодой циклон с чётким «глазом», он рванул на юго-восток и бросил к берегам Сочи свой холодный фронт.

Град побил сады в Адлере

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Без урожая

«Всю жизнь в Адлере живу, такого ужаса не видела. Богу молились, чтобы крыши остались целы. Было страшно — стихия. Град, размером с перепелиное яйцо, а то и грецкий орех минут 15 буквально обстреливал дом, гараж. Хорошо, что машину загнали. Теплица вся побита, урожая не будет», — рассказала жительница села Верхневеселое Марина Задикян.

Сады пострадали от града, говорят сельчане — им еще предстоит оценить масштаб потерь. На первый взгляд побит виноград, фейхоа, инжир, киви, хурма.

«Листья, как тряпочки висят рваные. Завязи хурмы лежат на земле, цветы фейхоа тоже, виноград кистями тоже. Цитрусовые вроде целы, груши и яблоки частично попадали. Я просто смотрел, как сад уничтожается на моих глазах и ничего не мог сделать. Я садоводством занимаюсь 20 лет, но такого града не помню», — говорит владелец ЛПХ Эдуард Миносян.

Инжир сильно потрепало | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUИнжир сильно потрепало | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Инжир сильно потрепало

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Уничтожены посевы кукурузы, помидоров и фасоли. А еще цветов — гортензия только зацвела и от нее почти ничего не осталось.

Гортензия не выдержала удра стихии | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUГортензия не выдержала удра стихии | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Гортензия не выдержала удра стихии

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пляжей нет

Сильный град обошел стороной побережье, но там выпали сильнейшие дожди и смерчи. А шторм смыл пляжи. Отдыхающие увидели рано утром солнце и рванули к морю, а отдыхать негде.

«Мы уже 10 дней в Сочи, а купались всего несколько раз. День — два постоит тепло и снова дожди. Нам уже уезжать скоро. Худшего отдыха в моей жизни не было. Сидели с детьми в основном в номере. Они уже одурели от такого „отдыха“. Сегодня с утра пришли на пляж, а его просто нет», — говорит туристка из Липецка Карина Морозова.

Туристам, которые выбрали для отдыха июнь в Сочи, катастрофически не повезло | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUТуристам, которые выбрали для отдыха июнь в Сочи, катастрофически не повезло | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Туристам, которые выбрали для отдыха июнь в Сочи, катастрофически не повезло

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На пляже «Чкаловский» в Курортном городке накануне вечером огромный поток воды шел прямо по пешеходному тоннелю и смывал все на своем пути, а потом промыл пляж.

Здесь был страшный поток воды | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЗдесь был страшный поток воды | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Здесь был страшный поток воды

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Работы на пляже «Чкаловский» | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUРаботы на пляже «Чкаловский» | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Работы на пляже «Чкаловский»

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

С самого утра люди ликвидируют последствия удара стихии, от пляжей осталась узкая полоска. На «Чкаловский» пришлось вызывать экскаватор, чтобы вернуть смытую гальку.

«Поток был сильнейший, мы готовились, убрали лежаки. Как только загремел гром, мы закрыли пляж и призвали всех туристов его покинуть, потому что оставаться там было не безопасно. Все ушли, и вовремя, через несколько минут пляж смыло», — рассказал сотрудник пляжной территории.

А где пляж? | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUА где пляж? | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

А где пляж?

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Дороги в Курортном городке | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUДороги в Курортном городке | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Дороги в Курортном городке

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Грузовик смыло в ливневую канаву | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUГрузовик смыло в ливневую канаву | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Грузовик смыло в ливневую канаву

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Кое где пострадали пляжная инфраструктура | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUКое где пострадали пляжная инфраструктура | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Кое где пострадали пляжная инфраструктура

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

От пляжа осталась небольшая полоска | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUОт пляжа осталась небольшая полоска | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

От пляжа осталась небольшая полоска

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Несмотря на то, что основные дороги в Адлерском районе были подтоплен, наутро никаких следов на них не осталось. Можно сказать, что «ныряющий» циклон Сочи пережили малой кровью. Пострадали несколько автомобилей, с которыми сегодня предстоит разбираться владельцам. А сильнейшие шторма в июне в Сочи не редкость. В 2015 году, например, сильно пострадал Адлер и Имеретинка. Два года назад, в июле 2023 года в поселке Мирном Сириуса плавали автомобили, а туристов эвакуировали на лодках из отелей сотрудники МЧС. В конце июня 2022 года страшный потоп в Сочи унес жизни туристов из Ставрополья, тогда же погибла женщина в центре курорта.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Пляж Град Пляж Чкаловский Верхневеселое Ныряющий циклон
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Комментарии
5
VanGoga
7 часов
Кто писал статью? Пятикласник?
Гость
7 часов
В том году разве не так же было?
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