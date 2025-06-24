«Богу молились». Как Сочи пережил «ныряющий циклон»: в Адлере смыло пляжи, град побил сады

«Ныряющий» циклон накрыл Сочи накануне вечером. Адлерский район попал под удар стихии около 20:00. Кроме сильнейшей грозы, там выпал крупный град.
Ныряющий циклон — это фронтальный циклон умеренных широт, который характеризуется особой траекторией движения — как правило, с севера на юг, и высокой скоростью перемещения (около 50 км/ч).
Такой сюрприз сочинцы получили напрямую от Финского залива. Это он приютил молодой циклон с чётким «глазом», он рванул на юго-восток и бросил к берегам Сочи свой холодный фронт.
Без урожая
«Всю жизнь в Адлере живу, такого ужаса не видела. Богу молились, чтобы крыши остались целы. Было страшно — стихия. Град, размером с перепелиное яйцо, а то и грецкий орех минут 15 буквально обстреливал дом, гараж. Хорошо, что машину загнали. Теплица вся побита, урожая не будет», — рассказала жительница села Верхневеселое Марина Задикян.
Сады пострадали от града, говорят сельчане — им еще предстоит оценить масштаб потерь. На первый взгляд побит виноград, фейхоа, инжир, киви, хурма.
«Листья, как тряпочки висят рваные. Завязи хурмы лежат на земле, цветы фейхоа тоже, виноград кистями тоже. Цитрусовые вроде целы, груши и яблоки частично попадали. Я просто смотрел, как сад уничтожается на моих глазах и ничего не мог сделать. Я садоводством занимаюсь 20 лет, но такого града не помню», — говорит владелец ЛПХ Эдуард Миносян.
Уничтожены посевы кукурузы, помидоров и фасоли. А еще цветов — гортензия только зацвела и от нее почти ничего не осталось.
Пляжей нет
Сильный град обошел стороной побережье, но там выпали сильнейшие дожди и смерчи. А шторм смыл пляжи. Отдыхающие увидели рано утром солнце и рванули к морю, а отдыхать негде.
«Мы уже 10 дней в Сочи, а купались всего несколько раз. День — два постоит тепло и снова дожди. Нам уже уезжать скоро. Худшего отдыха в моей жизни не было. Сидели с детьми в основном в номере. Они уже одурели от такого „отдыха“. Сегодня с утра пришли на пляж, а его просто нет», — говорит туристка из Липецка Карина Морозова.
На пляже «Чкаловский» в Курортном городке накануне вечером огромный поток воды шел прямо по пешеходному тоннелю и смывал все на своем пути, а потом промыл пляж.
С самого утра люди ликвидируют последствия удара стихии, от пляжей осталась узкая полоска. На «Чкаловский» пришлось вызывать экскаватор, чтобы вернуть смытую гальку.
«Поток был сильнейший, мы готовились, убрали лежаки. Как только загремел гром, мы закрыли пляж и призвали всех туристов его покинуть, потому что оставаться там было не безопасно. Все ушли, и вовремя, через несколько минут пляж смыло», — рассказал сотрудник пляжной территории.
Несмотря на то, что основные дороги в Адлерском районе были подтоплен, наутро никаких следов на них не осталось. Можно сказать, что «ныряющий» циклон Сочи пережили малой кровью. Пострадали несколько автомобилей, с которыми сегодня предстоит разбираться владельцам. А сильнейшие шторма в июне в Сочи не редкость. В 2015 году, например, сильно пострадал Адлер и Имеретинка. Два года назад, в июле 2023 года в поселке Мирном Сириуса плавали автомобили, а туристов эвакуировали на лодках из отелей сотрудники МЧС. В конце июня 2022 года страшный потоп в Сочи унес жизни туристов из Ставрополья, тогда же погибла женщина в центре курорта.