США вступили в войну на Ближнем Востоке, людей эвакуируют: как развивается конфликт

Конфликт продолжает обостряться Источник: Shot / Telegram











В конфликте Израиля и Ирана начался новый этап — США выпустили ракеты по ядерным объектам Ирана. В этом материале мы собрали главное к этому часу.

Атаки Израиля

Шесть зданий пострадали в результате удара Израиля по ядерному объекту в иранском Исфахане, как сообщает МАГАТЭ, ссылаясь на генерального директора Гросси. В числе поврежденной инфраструктуры находятся два завода, занимающихся ураном, две лаборатории и хранилище ядерных материалов.

Агентство подчеркивает, что на этих объектах находилось лишь небольшое количество ядерного материала или его не было вовсе. По данным МАГАТЭ, любое радиоактивное загрязнение ограничилось лишь зданиями комплекса, который «получил серьезные повреждения».

В то же время Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана, заявил, что «атаки Израиля не привели к утечке радиоактивных веществ».

Помимо этого, Израильские вооруженные силы нанесли удар по военно-морской базе Ирана, расположенной в Бендер-Аббасе. На месте происшествия наблюдается пламя и дым, а местные новостные источники сообщают о звуках взрывов.

По информации ЦАХАЛ, атака направлена на склады беспилотников и арсеналы оружия на юго-западе Ирана.

Кроме того, СМИ сообщают о нападении на военное судно на иранской военно-морской базе в районе Бандар-Аббаса. Это первое известие о нападении на иранский флот в водах Персидского залива.

Атаки США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС страны атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в том числе в Фордо, Исфахане и Натанзе.

«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он на своей странице в социальной сети Х. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».

В населенных пунктах, расположенных рядом с тремя ядерными установками Ирана, которые подверглись атакам США, началась широкомасштабная эвакуация гражданских лиц.

Согласно сообщениям иранских СМИ, сами ядерные объекты, включая Фордо, были эвакуированы заранее, а обогащенный уран был вывезен, что исключает угрозу радиационного загрязнения.

Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Также известно, что Армия Израиля после ударов США по Ирану заявила об ужесточении ограничений для населения. Запрещены учеба, собрания, работа в большинстве отраслей.