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Происшествия Вице-губернатора Ленобласти нашли застреленным

Вице-губернатора Ленобласти нашли застреленным

Игорю Петрову было 65 лет

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4 комментария
О смерти Петрова официально сообщили власти | Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»О смерти Петрова официально сообщили власти | Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»

О смерти Петрова официально сообщили власти

Источник:

телеграм-канал «Админка Ленобласти»

19 июня вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров умер на 66-м году жизни. Об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки». Петров умер в своем доме в Юкках Всеволожского района.

Официально причина смерти не называлась. Как пишет «112», гибель могла быть случайной: Петрова нашли с огнестрельным ранением, а перед смертью он чистил пистолет.

«Эксперты осмотрели место происшествия, следов взлома и борьбы нет», — пишет телеграм-канал.

Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»
Источник:

телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. В 1997 году он начал работать на должности замначальника управления Госсвязьнадзора по Петербургу и Ленобласти и далее шел по карьерной лестнице. С 2017 года он занял пост вице-губернатора Ленобласти.

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе», — сказано в сообщении областной администрации.

Также он в разное время руководил аппаратом главы региона и представлял его в Законодательном собрании. В его обязанностях было взаимодействие с депутатским корпусом и наблюдение за голосованием по проектам главы региона в областном парламенте.

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Женя Авербах
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
2 часа
как раз к съезду
Гость
2 часа
в его возрасте мог быть тромб но вышло неосторожное обращение вспомнил как гранатами жонглировали в самолёте
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