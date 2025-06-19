Вице-губернатора Ленобласти нашли застреленным

О смерти Петрова официально сообщили власти Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»











19 июня вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров умер на 66-м году жизни. Об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки». Петров умер в своем доме в Юкках Всеволожского района.

Официально причина смерти не называлась. Как пишет «112», гибель могла быть случайной: Петрова нашли с огнестрельным ранением, а перед смертью он чистил пистолет.

«Эксперты осмотрели место происшествия, следов взлома и борьбы нет», — пишет телеграм-канал.

Источник: телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. В 1997 году он начал работать на должности замначальника управления Госсвязьнадзора по Петербургу и Ленобласти и далее шел по карьерной лестнице. С 2017 года он занял пост вице-губернатора Ленобласти.

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе», — сказано в сообщении областной администрации.