НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Происшествия Спецоперация на Украине БПЛА массово атаковали Россию. В Москве закрыли все аэропорты

БПЛА массово атаковали Россию. В Москве закрыли все аэропорты

В Белгородской области ранена женщина

1 535
12 комментариев
Два дрона перехватили, пока они летели на Москву | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДва дрона перехватили, пока они летели на Москву | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Два дрона перехватили, пока они летели на Москву

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 17 июня украинские БПЛА массово атаковали Россию. В ряде городов закрыли аэропорты, в Белгородской области ранена женщина. Собрали главное об атаке.

Над Белгородской областью за три с половиной часа сбили 51 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА уничтожили в период с 20:00 до 23:30 по Москве.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекинском округе из-за атаки дрона ранена женщина. Дрон взорвался на территории частного дома, женщину увезли с баротравмой.

В течение ночи приостанавливали свою работу аэропорты в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде. Вскоре под атаку попала Московская область. Силы ПВО сбили два дрона, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Затем в Москве приостановили работу все четыре аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения продлились меньше часа, вскоре работу авиаузла возобновили.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
БПЛА Беспилотник Аэропорт Москва
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
5 часов
Когда у нас всё спокойно и размеренно, стабильно - нам скучно, застой. Хочется движухи. (C)
Гость
5 часов
Родные мои, понимаю, как вам не легко, но сейчас надо ещё потерпеть. (с)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление