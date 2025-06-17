БПЛА массово атаковали Россию. В Москве закрыли все аэропорты

Два дрона перехватили, пока они летели на Москву Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ночь на 17 июня украинские БПЛА массово атаковали Россию. В ряде городов закрыли аэропорты, в Белгородской области ранена женщина. Собрали главное об атаке.

Над Белгородской областью за три с половиной часа сбили 51 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА уничтожили в период с 20:00 до 23:30 по Москве.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекинском округе из-за атаки дрона ранена женщина. Дрон взорвался на территории частного дома, женщину увезли с баротравмой.

В течение ночи приостанавливали свою работу аэропорты в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде. Вскоре под атаку попала Московская область. Силы ПВО сбили два дрона, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Затем в Москве приостановили работу все четыре аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения продлились меньше часа, вскоре работу авиаузла возобновили.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.