НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Происшествия Бывшая жена Паши Техника раскрыла новые подробности о смерти рэпера

Бывшая жена Паши Техника раскрыла новые подробности о смерти рэпера

Она поставила лечение музыканта под сомнение

1 731
Написать комментарий
Бывшая жена и мама рэпера начнут помогать наркозависимым | Источник: Паша Техник / Telegram Бывшая жена и мама рэпера начнут помогать наркозависимым | Источник: Паша Техник / Telegram

Бывшая жена и мама рэпера начнут помогать наркозависимым

Источник:

Паша Техник / Telegram

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер из-за людей, которые нелегально ставят капельницы со специальными препаратами для того, чтобы вывести токсины и яды, накопившиеся в результате употребления наркотиков. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая на пресс-конференции партии «Новые люди», посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс».

«Есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — сказала Карицкая.

Ева Карицкая рассказала, что происходило перед смертью рэпера

Источник:

Эльдар Кочесоков / Starhit.ru

По ее словам, эти люди принимали все решения без ведома родственников. Она считает, что именно это привело к гибели музыканта. 

Чтобы не допустить повторения таких историй в будущем, Карицкая вместе с матерью рэпера приняли решение войти в попечительский совет фонда «Второй шанс». Он создан для помощи людям с зависимостью, включая тех, у кого нет денег на оплату лечения. 

Ева и Павел были в браке почти десять лет и развелись в 2023 году. В начале отношений они употребляли запрещенные вещества вместе, но, как рассказала Ева, она смогла отказаться от этого сама, а вот супруг нет. У нее остался сын от музыканта. Карицкая рассказывала, что после развода Техник избавился от зависимости и предлагали сойтись, но у него произошел новый срыв. Он скончался в больнице в Таиланде в начале апреля. Рэперу было 40 лет. Похороны прошли 11 апреля в Москве. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Паша Техник Причина смерти Капельница Наркомания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление