Бывшая жена Паши Техника раскрыла новые подробности о смерти рэпера

Бывшая жена и мама рэпера начнут помогать наркозависимым Источник: Паша Техник / Telegram











Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер из-за людей, которые нелегально ставят капельницы со специальными препаратами для того, чтобы вывести токсины и яды, накопившиеся в результате употребления наркотиков. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая на пресс-конференции партии «Новые люди», посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс».

«Есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — сказала Карицкая.

Ева Карицкая рассказала, что происходило перед смертью рэпера Источник: Эльдар Кочесоков / Starhit.ru

По ее словам, эти люди принимали все решения без ведома родственников. Она считает, что именно это привело к гибели музыканта.

Чтобы не допустить повторения таких историй в будущем, Карицкая вместе с матерью рэпера приняли решение войти в попечительский совет фонда «Второй шанс». Он создан для помощи людям с зависимостью, включая тех, у кого нет денег на оплату лечения.