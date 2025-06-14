В Ярославской области рабочему оторвало руку на производстве Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области рабочему оторвало руку на производстве. Происшествие случилось в Ростовском округе еще 19 мая. Известно о нем стало только сейчас.

«Работник, трудоустроенный дробильщиком на производственное предприятие, наполнял мешки сырьем на ленте конвейера. В процессе выполнения работ мужчина попал под движущиеся части конвейерной ленты, в результате чего получил травму в виде отрыва конечности», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас идет следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. на предприятии изъяли документы, регламентирующие порядок проведения работ и соблюдения правил безопасности.

Если на предприятии выявят нарушения, ответственным за безопасность труда грозит наказание вплоть до лишения свободы до года.