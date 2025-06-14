В Ярославской области рабочему оторвало руку на производстве. Происшествие случилось в Ростовском округе еще 19 мая. Известно о нем стало только сейчас.
«Работник, трудоустроенный дробильщиком на производственное предприятие, наполнял мешки сырьем на ленте конвейера. В процессе выполнения работ мужчина попал под движущиеся части конвейерной ленты, в результате чего получил травму в виде отрыва конечности», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Сейчас идет следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. на предприятии изъяли документы, регламентирующие порядок проведения работ и соблюдения правил безопасности.
Если на предприятии выявят нарушения, ответственным за безопасность труда грозит наказание вплоть до лишения свободы до года.
Напомним, два года назад врачи Соловьевском больницы смогли пришить оторванную руку 24-летнему военнослужащему. Молодой человек получил травму во время службы. Когда он был на смене, его левую руку переехало колесной парой на железной дороге.