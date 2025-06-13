Израиль объяснил, что хочет сделать с Ираном. В Иране убиты члены Генштаба, в стране взрывы — кадры

Целью удара Израиля по Ирану были ядерные объекты, но в ходе атаки погибли мирные жители Источник: Reuters / Majid Asgaripour











Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. По предварительной информации, погибли члены иранского Генштаба. В Израиле назвали цель и причину удара и сообщили, что в дальнейшем будет с Ираном, если последует ответный удар. Собрали главное о ситуации, из-за которой конфликт на Ближнем Востоке рискует выйти на новый виток эскалации.

Цель атаки

Минобороны Израиля объявило режим чрезвычайного положения и начало военной операции в Иране под названием «Нация львов». Израиль нанес по территории Ирана не менее 300 ударов с воздуха, передает Al Arabiya, последующие взрывы попали на видео.

Кадры после удара Израиля по Ирану Источник: Yediot News

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар по Ирану был «превентивным». По данным израильской армии, целью удара были ядерные объекты Ирана в разных районах страны.

С подобным заявлением выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

«Мы нанесли удар в сердце иранской ядерной оружейной программы, мы атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе», — заявил премьер-министр.

Политик отметил, что атака по иранским ракетным объектам была необходимой, чтобы устранить угрозу для Израиля. Нетаньяху добавил, что операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

«Я призываю к строгому соблюдению инструкций, и нам, скорее всего, придется оставаться в убежищах дольше, чем мы привыкли», — подчеркнул израильский премьер.

По информации армии обороны Израиля, Иран приблизился к созданию ядерного оружия. В ЦАХАЛ утверждают, что в рамках секретного плана по созданию ядерного оружия работали ведущие ученые и в последние месяцы эта программа значительно ускорилась, приблизив режим к получению ядерного оружия.

После этого Израиль стал ожидать ответного удара. Через несколько минут в Израиле распространили режим ЧС на всех жителей страны, отменили учебу, работу предприятий и возможность собраний.

Портал Ynet сообщил, что в Иране начался призыв резервистов. Военных мобилизуют для критически важных подразделений: военно-воздушных сил, командования тыла, северного и центрального командований, военной разведки.

Кроме того, максимальную готовность объявили ​​во всех посольствах Израиля по всему миру, некоторые из них для безопасности могут быть закрыты до понедельника.

Примечательно, что после начала атаки Израиля на Иран цены на нефть резко выросли, следует из данных Investing.com. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% — до 73,56 $ за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.

Взрывы продолжаются

Reuters со ссылкой на израильского военного чиновника сообщил, что жертвами удара стали иранские военные командиры. Предполагается, что жертвой удара мог стать начальник Генштаба иранской армии Мухаммед Бакари. Однако по утверждениям IRNA, Бакари не пострадал и находится в командном пункте.

«Полученные сообщения свидетельствуют о том, что Бакари в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал», — передает агентство.

Примечательно, что другие СМИ продолжают указывать на то, что начальник Генштаба иранской армии все-таки погиб в ходе израильской атаки. Кроме того, верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой Генштаба ВС Ирана, передает агентство Nour News.

Иранское новостное агентство Tasnim подтвердило, что в результате атаки погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

«Государственное телевидение Ирана сообщило, что главнокомандующий Революционной гвардии генерал Хоссейн Салами был убит, как и по меньшей мере четыре высокопоставленных чиновника», — говорится в сообщении.

По информации агентства Tasnim, взрывы были слышны в иранских провинциях Керманшах и Лурестан.

Мощный взрыв произошел в иранском городе Керманшах, где расположен нефтеперерабатывающий завод Источник: IZ.RU / Telegram

Телеканал Al Masirah обвинил израильских военных в том, что они атаковали жилые здания в Тегеране. В ходе атаки погибли пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает Nour News. По данным агентства, тела погибших были извлечены из разрушенного здания в Тегеране.

В городе Тебриз в результате израильской атаки погибли двое, еще шесть человек пострадали, передает агентство ISNA.

На кадрах — взрывы на объекте в Тебризе после бомбардировки Источник: ISNA

В Тегеране работает система ПВО, взрывы продолжаются. Количество погибших и пострадавших растет. По информации Mehr, после атаки в иранской столице рухнуло здание.

В Тегеране обрушилось здание после израильской атаки Источник: Mehr











IRNA сообщает, что нефтяные объекты Ирана в ходе израильской атаки не пострадали, процесс поставок топлива продолжается.

Что будет дальше

Министерство транспорта Израиля закрыло воздушное пространство над страной. Пока неизвестно, как долго самолеты не смогут летать. Тем временем в Иране остановили работу аэропорта в Тегеране.

Ситуация обострилась на фоне переговоров между США и Ираном, лидеры мнений отмечают, что они никак не продвигаются. Ранее министр обороны Ирана предупреждал, что Иран может атаковать американские военные базы, которые находятся в регионе. По его информации, если начнется война, то другая сторона понесет больше потерь, а США будут вынуждены покинуть регион.

«Мы нацелимся на все американские базы в регионе без каких-либо раздумий. Буквально на прошлой неделе мы испытали ракету с двухтонной боеголовкой», — говорил министр обороны Ирана на встрече с журналистами.

Reuters сообщил, что представитель США выразил готовность всё же провести переговоры посланников США и Ирана, запланированные на воскресенье. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут защищать Израиль, если Иран совершит ответный удар. Он также подчеркнул, что у Ирана не может быть ядерного оружия.