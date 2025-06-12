В авиакатастрофе в Индии выжил 1 человек (погибло 240). Он рассказал, что случилось

Выживший получил травмы груди, глаз и ног — но ни одна из травм не является тяжелой Источник: HT Photo











На борту самолета, который разбился в Индии, выжил один пассажир. Имя выжившего — Вишвашкумар Рамеш, ему 40 лет. Он отделался легкими травмами и после аварии сам встал на ноги.

«Он был дезориентирован из-за многочисленных травм по всему телу. Но, похоже, его жизнь вне опасности», — сказал доктор Дхавал Гамети агентству AP.

Рамеш рассказал, что сразу после взлета самолет начал снижаться и внезапно раскололся на две части. Мужчина пришел в себя посреди обломков. Он встал и пошел к ближайшей машине скорой помощи. Та отвезла его в больницу.

Жилые дома сильно пострадали из-за крушения самолета Источник: Nagendra Singh Rajput / X











«Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул. Всё произошло так быстро», — рассказал Рамеш изданию Hindustan Times.

Рамеш живет в Британии. Он прилетел в Индию на несколько дней, чтобы повидаться с семьей. Дома у Рамеша остались жена и маленький сын, он быстро позвонил им. Рамеш признался, что и сам понятия не имеет, как выбрался из самолета. Вероятно, его выбросило наружу, когда самолет раскололся. Мужчина помнит, как оказался снаружи и услышал громкий взрыв.

Часть самолета упала на студенческое общежитие Источник: CISF via AP











К сожалению, Рамеш остается единственным выжившим. Число погибших уже достигло 240. Среди них — 169 индийцев, 53 британца, семь португальцев и один канадец. Часть самолета упала на крышу столовой в медицинском колледже, в результате чего погибли пять студентов-медиков. Около 50 получили ранения.

Причина катастрофы пока неизвестна. На видео записано, как самолет с поднятым вверх носом опускается к земле, а затем падает и превращается в огромный огненный шар. Для выяснения всех обстоятельств начато международное расследование.

Момент крушения попал на видео Источник: Flight Emergency / X

Модель рухнувшего самолета — двухмоторный Boeing 787-8 Dreamliner. Это первая в истории катастрофа самолета Boeing 787.