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Происшествия «Прорывало колодец»: под Ярославлем из-за коммунального ЧП затопило дворы. Видео

«Прорывало колодец»: под Ярославлем из-за коммунального ЧП затопило дворы. Видео

Первые подробности от Водоканала

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В Водоканале прокомментировали коммунальное ЧП на Яковлевском проезде под Ярославлем | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Водоканале прокомментировали коммунальное ЧП на Яковлевском проезде под Ярославлем | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Водоканале прокомментировали коммунальное ЧП на Яковлевском проезде под Ярославлем

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 12 июня в поселке Красный Бор под Ярославлем случилось коммунальное ЧП — придомовую территорию у многоэтажек затопило водой. Кадры потопа публикуют ярославцы в городских пабликах.

«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — пишут очевидцы.

Все случилось во дворе домов на Яковлевском проезде. Автомобилисты пытаются убрать авто с затопленной территории. Тем временем вода, по словам очевидцев, уже просочилась в подвалы.

Детскую площадку затопило | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДетскую площадку затопило | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Детскую площадку затопило

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле затопило двор из-за коммунального ЧП

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Все стали вывозить машины из двора. Строители загораживают проход воды к их стройке, нечего не получилось, а воды всё больше и больше. Яковлевский проезд весь в воде, топит подвалы, аварийки нет уже час», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Как уточнили 76.RU в Водоканале, на объект выехали две дежурных бригады и четыре единицы техники.

Автомобилисты пытаются спасти машины | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramАвтомобилисты пытаются спасти машины | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Автомобилисты пытаются спасти машины

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Выявлена неисправность, повлекшая утечку водопровода. Параллельно организуется альтернативное снабжение, подвозятся бочки с водой. Более точная информация будет после выяснения точных причин протечки», — сообщили редакции в Водоканале.

Если вы живете в доме неподалеку, присылайте фото и видео потопа в редакцию. Расскажите, у вас есть вода дома?

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Потоп Водоканал Прорыв водопровода
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