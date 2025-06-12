«Прорывало колодец»: под Ярославлем из-за коммунального ЧП затопило дворы. Видео

В Водоканале прокомментировали коммунальное ЧП на Яковлевском проезде под Ярославлем Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 12 июня в поселке Красный Бор под Ярославлем случилось коммунальное ЧП — придомовую территорию у многоэтажек затопило водой. Кадры потопа публикуют ярославцы в городских пабликах.

«После строительных работ прорвало колодец. Уже позвонили в 112. Вода перебирается на соседнюю стройку, строители в шоке», — пишут очевидцы.

Все случилось во дворе домов на Яковлевском проезде. Автомобилисты пытаются убрать авто с затопленной территории. Тем временем вода, по словам очевидцев, уже просочилась в подвалы.

Детскую площадку затопило Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В Ярославле затопило двор из-за коммунального ЧП Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Все стали вывозить машины из двора. Строители загораживают проход воды к их стройке, нечего не получилось, а воды всё больше и больше. Яковлевский проезд весь в воде, топит подвалы, аварийки нет уже час», — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Как уточнили 76.RU в Водоканале, на объект выехали две дежурных бригады и четыре единицы техники.

Автомобилисты пытаются спасти машины Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram









