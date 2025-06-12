Разрушены дома, повсюду огонь и паника: что происходит на месте крушения самолета в Индии — видео

Жилые дома сильно пострадали из-за крушения самолета Источник: Nagendra Singh Rajput / X











Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии (штат Гуджарат). Речь идет о Boeing 787 Dreamliner. Судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. Аэропорт прибытия Гатвик подтвердил эту информацию.

На месте крушения начался пожар Источник: Haridwar News /X

На борту в момент крушения находились 242 человека, включая двух младенцев. В том числе в самолете были два пилота и 10 бортпроводников, что подтверждает главное управление гражданской авиации Индии. Среди пассажиров лайнера — 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец, пишет Reuters.

Утверждается, что на борту, находился бывший премьер-министр штата Гуджарат Виджай Рупани. Информации о его судьбе нет.

На улицах собрались толпы Источник: ANI /X

Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе. Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета.

Лайнер рухнул в жилом районе. Его обломки, по предварительной информации, упали на общежитие для врачей. На кадрах с места происшествия видно, что все окутал черный дым, там начался пожар. Толпы людей находятся на улице.

Многим понадобилась медицинская помощь Источник: The Letter S / X

Власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы. Туда направились десятки карет скорой помощи.

Air India обещала позднее сообщить подробности об инциденте. По данным СМИ, аэропорт индийского Ахмедабада, из которого взлетал потерпевший крушение самолет, временно приостановил все полеты.

Дым видно издалека Источник: The Letter S / X