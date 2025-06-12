В Индии пассажирский самолет рухнул на жилой район — кадры

Самолет рухнул недалеко от аэропорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В аэропорту индийского города Ахмадабад разбился самолет Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 242 человека, включая членов команды, передает News18.

По предварительным данным, борт принадлежал авиакомпании Air India. Рейс AI-171 направлялся в Лондон, пишет Times of India. Однако Reuters утверждает, что самолет должен был сесть в Бирмингеме.

С места крушения самолета в Индии поднялось черное облако Источник: Money Guru Digital / X

Катастрофа произошла через несколько минут после взлета. По сообщениям СМИ, самолет не смог взлететь и рухнул на жилой район.

Данных о погибших и пострадавших пока нет. В Генконсульстве РФ в Мумбаи заявили, что россиян на борту не было.

Момент крушения попал на видео Источник: Flight Emergency / X

Компания Air India опубликовала сообщение в соцсети X. В нем говорится, что с ее самолетом произошел некий «инцидент». Сейчас авиаперевозчик выясняет детали. Позже обещали сообщить подробности.

Над местом крушения поднимаются клубы черного дыма. Их видно за несколько километров.