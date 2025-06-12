В Индии пассажирский самолет рухнул на жилой район — кадры

В аэропорту индийского города Ахмадабад разбился самолет Boeing 787 Dreamliner. На борту находилось 242 человека, включая членов команды, передает News18.
По предварительным данным, борт принадлежал авиакомпании Air India. Рейс AI-171 направлялся в Лондон, пишет Times of India. Однако Reuters утверждает, что самолет должен был сесть в Бирмингеме.
Катастрофа произошла через несколько минут после взлета. По сообщениям СМИ, самолет не смог взлететь и рухнул на жилой район.
Данных о погибших и пострадавших пока нет. В Генконсульстве РФ в Мумбаи заявили, что россиян на борту не было.
Компания Air India опубликовала сообщение в соцсети X. В нем говорится, что с ее самолетом произошел некий «инцидент». Сейчас авиаперевозчик выясняет детали. Позже обещали сообщить подробности.
Над местом крушения поднимаются клубы черного дыма. Их видно за несколько километров.
К месту происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, сообщает NDTV. Дороги поблизости перекрыли.