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Происшествия На заводе в США случилась утечка химикатов: в воздухе образовался ядовитый газ. Людей эвакуировали

На заводе в США случилась утечка химикатов: в воздухе образовался ядовитый газ. Людей эвакуировали

В районе ЧП закрыли воздушное пространство

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2 комментария
В небе образовался ядовитый газ | Источник: NBC4 В небе образовался ядовитый газ | Источник: NBC4

В небе образовался ядовитый газ

Источник:

NBC4

В американском штате Огайо произошла крупная авария на заводе по производству взрывчатых веществ. Местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию.

Видео с места ЧП

Источник:

«Милитарист» / Telegram

По информации телеканала, в населенном пункте Залески и его окрестностях были эвакуированы около 750 человек. Утечка химикатов произошла с завода Austin Powder. Сообщается, что объем утекших веществ составил около трех тысяч галлонов (примерно 11,36 кубометра). Из-за этого в воздухе образовался токсичный газ моноксид азота, что создало опасную ситуацию для людей.

В организме или воздухе моноксид азота быстро превращается в оксид азота (NO₂), который является сильным раздражающим и токсичным газом. Он способен вызывать воспаление легких и ухудшать функцию дыхательной системы.

Над местом утечки закрыли воздушное пространство. «Федеральное управление гражданской авиации ввело временное ограничение полетов в радиусе 30 морских миль до 23 000 футов в районе утечки», — сообщил телеканал.

Службы реагирования на чрезвычайные ситуации из соседнего округа Джексон работают над ликвидацией утечки. Власти проводят проверки качества воздуха.

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Завод Эвакуация Ядовитые вещества
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Комментарии
2
Гость
3 часа
Мания величия стоит очень дорого Выбирая воинственного старца это надо понимать
Гость
3 часа
теперь как мы.......
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