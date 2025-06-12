На заводе в США случилась утечка химикатов: в воздухе образовался ядовитый газ. Людей эвакуировали

В небе образовался ядовитый газ Источник: NBC4











В американском штате Огайо произошла крупная авария на заводе по производству взрывчатых веществ. Местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию.

Видео с места ЧП Источник: «Милитарист» / Telegram

По информации телеканала, в населенном пункте Залески и его окрестностях были эвакуированы около 750 человек. Утечка химикатов произошла с завода Austin Powder. Сообщается, что объем утекших веществ составил около трех тысяч галлонов (примерно 11,36 кубометра). Из-за этого в воздухе образовался токсичный газ моноксид азота, что создало опасную ситуацию для людей.

В организме или воздухе моноксид азота быстро превращается в оксид азота (NO₂), который является сильным раздражающим и токсичным газом. Он способен вызывать воспаление легких и ухудшать функцию дыхательной системы.

Над местом утечки закрыли воздушное пространство. «Федеральное управление гражданской авиации ввело временное ограничение полетов в радиусе 30 морских миль до 23 000 футов в районе утечки», — сообщил телеканал.