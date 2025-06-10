НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Происшествия Ярославский следователь пострадал при осмотре места падения БПЛА

Ярославский следователь пострадал при осмотре места падения БПЛА

Он обратился в суд

2 746
11 комментариев
Следователь из Ярославля получил травму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледователь из Ярославля получил травму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следователь из Ярославля получил травму

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский следователь получил травму во время изучения места падения обломков беспилотника. Информация об этом опубликована на сайте Кировского районного суда.

Указано, что правоохранитель обратился с иском к Следственному управлению Следственного комитета по Ярославской области о признании недействительным акта о несчастном случае на производстве в части установления вины пострадавшего.

В материалах суда сказано, что инцидент произошел 13 июня 2024 года. Тогда система ПВО на подлете к Ярославлю сбила три украинских беспилотника. По данным материалов дела, частью разлетевшихся обломков повредило транспортное средство и крышу частного дома, расположенного неподалеку от места падения.

На место приехала следственная группа. В числе правоохранителей был и истец. Он должен был сфотографировать место происшествия. Чтобы сделать фото, следователь поднялся на крышу по приставной лестнице.

«В этот момент лестница начала падать, в результате чего истец упал с лестницы на крышу пристройки, повредив руку и ногу. В результате падения истцу причинены травмы, относящиеся к тяжелым», — говорится в материалах дела.

В итоге был составлен акт о несчастном случае на производстве, который утвердил руководитель СУ СКР по Ярославской области 26 сентября 2024 года. Согласно записям, причиной травмирования следователя стало неправильное использование приставной лестницы. Указано, что ее верхние концы не были надежно закреплены за устойчивые конструкции дома, а еще не использовалась страховка.

Следователь оказался не согласен. Он пояснил, что перед тем, как подняться на крышу пристройки по приставной лестнице, убедился, что она снабжена специальными упорами («башмаками»), не дающими скользить лестнице по поверхности.

«Сама лестница устойчиво стояла на крыше пристройки, в чем истец убедился, прежде чем подняться на лестницу. Причиной падения истца послужило то обстоятельство, что шифер, из которого была сделана крыша пристройки, не был закреплен к строительной конструкции, и в момент возникновения давления, шифер стал смещаться по поверхности крыши, лестница соскользнула с крыши основного дома и упала на крышу пристройки. Возможность установить то обстоятельство, что опорная поверхность (шифер на крыше пристройки) не был закреплен к строительной конструкции, у истца не имелось», — говорится в материалах дела.

То есть падение, по мнению следователя, произошло из-за незакрепленного шифера на крыше.

Представитель регионального СУ СКР возражал против иска и утверждал, что вина следователя в случившемся есть. По его мнению, правоохранителю необязательно было забираться на постройку по лестнице. Чтобы сделать фото, можно было использовать БПЛА или воспользоваться услугами автомобиля, оборудованного вышкой.

В итоге суд встал на сторону пострадавшего следователя. В решении указано, что комиссия провела «неполное и поверхностное проведение проверки по выяснению причин несчастного случая и обоснованности указания причины его наступления».

«При указанных обстоятельствах выводы комиссии о наличии вины истца в имевшем место несчастном случае на производстве не соответствует представленным в материалы дела документам, полученным в ходе расследования, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

То есть пункт в акте, в котором указано, что следователь получил травму по своей вине, признали недействительным.

Известно, что следком с таким решением оказался не согласен и подал апелляционную жалобу. Но дело пока не поступило в Ярославский областной суд.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Следователь Обломки БПЛА Суд
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
dkyar
4 часа
Ндааааа.. ситуация…
Гость
6 часов
К депутам надо обращаться они обязательно помогут .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление