Ярославский следователь пострадал при осмотре места падения БПЛА

Следователь из Ярославля получил травму Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский следователь получил травму во время изучения места падения обломков беспилотника. Информация об этом опубликована на сайте Кировского районного суда.

Указано, что правоохранитель обратился с иском к Следственному управлению Следственного комитета по Ярославской области о признании недействительным акта о несчастном случае на производстве в части установления вины пострадавшего.

В материалах суда сказано, что инцидент произошел 13 июня 2024 года. Тогда система ПВО на подлете к Ярославлю сбила три украинских беспилотника. По данным материалов дела, частью разлетевшихся обломков повредило транспортное средство и крышу частного дома, расположенного неподалеку от места падения.

На место приехала следственная группа. В числе правоохранителей был и истец. Он должен был сфотографировать место происшествия. Чтобы сделать фото, следователь поднялся на крышу по приставной лестнице.

«В этот момент лестница начала падать, в результате чего истец упал с лестницы на крышу пристройки, повредив руку и ногу. В результате падения истцу причинены травмы, относящиеся к тяжелым», — говорится в материалах дела.

В итоге был составлен акт о несчастном случае на производстве, который утвердил руководитель СУ СКР по Ярославской области 26 сентября 2024 года. Согласно записям, причиной травмирования следователя стало неправильное использование приставной лестницы. Указано, что ее верхние концы не были надежно закреплены за устойчивые конструкции дома, а еще не использовалась страховка.

Следователь оказался не согласен. Он пояснил, что перед тем, как подняться на крышу пристройки по приставной лестнице, убедился, что она снабжена специальными упорами («башмаками»), не дающими скользить лестнице по поверхности.

«Сама лестница устойчиво стояла на крыше пристройки, в чем истец убедился, прежде чем подняться на лестницу. Причиной падения истца послужило то обстоятельство, что шифер, из которого была сделана крыша пристройки, не был закреплен к строительной конструкции, и в момент возникновения давления, шифер стал смещаться по поверхности крыши, лестница соскользнула с крыши основного дома и упала на крышу пристройки. Возможность установить то обстоятельство, что опорная поверхность (шифер на крыше пристройки) не был закреплен к строительной конструкции, у истца не имелось», — говорится в материалах дела.

То есть падение, по мнению следователя, произошло из-за незакрепленного шифера на крыше.

Представитель регионального СУ СКР возражал против иска и утверждал, что вина следователя в случившемся есть. По его мнению, правоохранителю необязательно было забираться на постройку по лестнице. Чтобы сделать фото, можно было использовать БПЛА или воспользоваться услугами автомобиля, оборудованного вышкой.

В итоге суд встал на сторону пострадавшего следователя. В решении указано, что комиссия провела «неполное и поверхностное проведение проверки по выяснению причин несчастного случая и обоснованности указания причины его наступления».

«При указанных обстоятельствах выводы комиссии о наличии вины истца в имевшем место несчастном случае на производстве не соответствует представленным в материалы дела документам, полученным в ходе расследования, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

То есть пункт в акте, в котором указано, что следователь получил травму по своей вине, признали недействительным.