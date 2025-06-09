Женщина убила дочь в Подмосковье после ссоры с мужем: новости 9 июня

Жительница подмосковного Воскресенска позвонила в полицию и призналась в убийстве Источник: ГСУ СК России по Московской области / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июня.

Трехдневная рабочая неделя

В России началась сокращенная рабочая неделя. В честь праздника День России придется потрудиться всего три дня, а впереди можно будет насладиться длинными выходными.

Небольшие летние каникулы продлятся с 12 по 15 июня. Уйти с работы на час раньше можно будет 11 июня. По правилам перед праздником идет сокращенный рабочий день.

А вот 13 июня стало выходным благодаря переносу 8 марта. Этот праздник выпал на субботу, и дополнительный день отдыха перенесли как раз на ближайшую пятницу, 13 июня. Когда россиянам ждать следующих длинных выходных и новой сокращенной рабочей недели, рассказали в отдельном материале.

12–15 июня единственные длинные выходные за лето Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Турист чуть заживо не сгорел на яхте в Геленджике

В Геленджике на яхте «Баунти» едва не случилась трагедия. По информации Telegram-канала Mash, мужчина получил серьезные ожоги, а его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент случился в выходные на понтонном причале рядом с пляжем. Во время дозаправки судна, предназначенного для прогулок туристов, вспыхнул пожар. В результате пострадал один из отдыхающих. Ожоги занимают 70% поверхности тела мужчины.

Капитан яхты «Баунти» скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

На побережье Черного моря стартовал курортный сезон. О том, какая обстановка сейчас на пляжах побережья, можно подробнее узнать здесь.

Авиакомпаниям могут запретить устанавливать нормы ручной клади

Сенатор Госдумы Айрат Гибатдинов разработал законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы веса и габаритов ручной клади, кроме тех, что соответствуют авиационным правилам. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму 9 июня.

По мнению автора инициативы, эта мера не увеличит стоимость авиаперевозок, так как борется с недобросовестным злоупотреблением авиакомпаниями своими правами. До принятия закона компании обходят федеральные правила, ссылаясь на внутренние регламенты, передает РИА Новости.

В ГД рассмотрят новый законопроект о детях мигрантов

Государственная Дума на этой неделе рассмотрит законопроект о миграции. Он обязует региональные и муниципальные органы образования предоставлять МВД данные о детях мигрантов, включая их персональные данные, зачисление, отчисление и результаты тестирования. МВД будет информировать органы образования о регистрации детей мигрантов.

Еще законопроект предусматривает внесение в федеральную систему данных о результатах тестирования на знание русского языка для всех иностранных граждан. Это позволит оперативно проверять законность пребывания мигрантов в России и предотвращать их вовлечение в незаконную деятельность, рассказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

Судно «Мадлин» с экоактивисткой Гретой Тунберг направлялось в сектор Газа с гуманитарной помощью, но было перехвачено израильскими силами. Об этом сообщила сама Тунберг.

По информации Reuters, на борту находились 12 человек, включая экоактивистку. Судно пыталось прорвать морскую блокаду Газы. После этого коалиция «Флотилия свободы» направилась в Израиль.

«Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль. Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее», — цитирует РИА Новости Тунберг.

Тунберг призвала к освобождению ее и других пассажиров. МИД Израиля заявил, что все вернутся в родные страны.

Яхта отплыла из Сицилии 1 июня с продуктами, фильтрами для воды, медицинским оборудованием и средствами гигиены. Среди пассажиров были ирландский актер Лиам Каннингем и французский депутат Рима Хассан. Израильские власти считают акцию попыткой усилить антиизраильские настроения. 8 июня министр обороны Израиля приказал не допустить судно к берегам сектора Газа.

В РФ требуют замену дорожных камер

Не все дорожные камеры в России фиксируют нарушения. В связи с этим национальный автомобильный союз (НАС) предложил модернизировать устаревшие камеры фотовидеофиксации, чтобы выполнить план по увеличению сбора штрафов в восемь раз.

Около 30% камер в России эксплуатируются более пяти лет и не могут фиксировать такие нарушения, как использование телефона за рулем или непристегнутый ремень. Это приводит к росту аварийности и недовольству водителей, передает РБК.

НАС, в свою очередь, предлагает:

провести проверку всех камер и запретить заключение новых контрактов на устаревшее оборудование;

стимулировать регионы списывать неиспользуемые камеры;

обязать списывать устаревшие камеры после окончания контрактов и заключать новые на современное оборудование.

Мэра Красноярского края задержали за взятку

В отношении главы Красноярска Владислава Логинова возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Источник: krsk_loginov / Vk.com











Согласно версии следствия, в период с 2018 по 2024 год Логинов, занимая должности первого заместителя мэра и мэра города, получил взятку от руководителя коммерческой организации. Сумма взятки составила более 180 миллионов рублей. Логинов получил ее в виде денежных средств и оплаты строительства бани на своем земельном участке. Взятка предназначалась за победу в конкурсах на ремонт дорог в Красноярске.

Сегодня уже прошли обыски в служебном кабинете Логинова в администрации города, в его доме, а также в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Сам Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Задержание главы Красноярска произошло утром 9 июня. Политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание, назвав его «головной болью для губернатора».

Мы собираем всю информацию о задержании Логинова в онлайн-трансляции.

Женщина убила дочь в Подмосковье после ссоры с мужем

В Подмосковье женщина утопила свою пятилетнюю дочь. После этого жительница Воскресенска позвонила в полицию и призналась в содеянном. В прокуратуре Московской области рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, что утром подозреваемая задушила девочку поясом от халата и утопила в ванной.

Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело. MK.RU стало известно, что девочка смотрела мультики и попросила воды. После этого мать придушила дочь, ранила ножом в шею и утопила, а потом отправила мужу сообщение «Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь».

Жительница подмосковного Воскресенска призналась в убийстве дочери Источник: ГСУ СК России по Московской области / Telegram