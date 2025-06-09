НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Происшествия Американцы взбунтовались против Трампа: крупнейшие города страны парализовало из-за протестов — кадры

Американцы взбунтовались против Трампа: крупнейшие города страны парализовало из-за протестов — кадры

Акции протеста длятся уже три дня

1 614
3 комментария
Недовольные граждане перекрывали дороги и поджигали полицейские автомобили | Источник: Эрик Тайер / APНедовольные граждане перекрывали дороги и поджигали полицейские автомобили | Источник: Эрик Тайер / AP

Недовольные граждане перекрывали дороги и поджигали полицейские автомобили

Источник:

Эрик Тайер / AP

Тысячи человек, недовольные миграционной политикой президента США Дональда Трампа, вышли на улицы. Возмущение граждан в Лос-Анджелесе растет, а ситуация дошла до настоящего хаоса. Что привело к беспорядкам в Штатах и что там происходит сейчас, рассказываем в материале.

Что привело к беспорядкам

Десятки людей арестовали в США еще 6 июня во время так называемых миграционных рейдов, в результате которых власти нашли людей, находящихся на территории Штатов незаконно, передает Los Angeles Times.

В рейдах участвовали Министерство внутренней безопасности, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР. Рейды прошли в районе Вестлейк, в центре Лос-Анджелеса и в Южном Лос-Анджелесе, сообщает CBS News.

Сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев | Источник: KCALСотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев | Источник: KCAL

Сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев

Источник:

KCAL

После этого множество людей устроили беспорядки в Лос-Анджелесе, а администрация президента США Дональда Трампа распорядилась направить 2 тысячи военнослужащих нацгвардии в Город ангелов из-за протестов, переросших в хаос.

На акции протеста вышли активисты из Мексики | Источник: SHOT / TelegramНа акции протеста вышли активисты из Мексики | Источник: SHOT / Telegram

На акции протеста вышли активисты из Мексики

Источник:

SHOT / Telegram

На такой шаг со стороны федерального правительства негативно отреагировал губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом. Он заявил, что подобные «провокационные действия лишь усилят напряженность». После него выступил глава Пентагона Пит Хегсет и предупредил, что готов мобилизовать и морских пехотинцев, если «насилие продолжится».

Примечательно, что около 500 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка морской пехоты в Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, уже готовы к развертыванию в случае необходимости для оказания поддержки Министерству обороны.

Как проходят протесты

По информации властей, сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев, в том числе 5 преступников, некоторые из них состояли в бандах. Адвокаты задержанных сообщили CBS News, что арестованных граждан содержат в камерах без кроватей и одеял, у них ограниченный доступ к еде и воде.

Более тысячи человек после этого вышли на улицы. Как сообщает замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, протесты против высылки незаконных мигрантов переросли в мятеж. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Во время освещения событий под шальную пулю попала журналистка из Австралии, которая освещала протесты. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Журналистка из Австралии во время освещения протестов получила ранение

Источник:

9NEWS

Протесты прошли и в Нью-Йорке, где мэром является демократ Эрик Адамс. В акции против арестов иммигрантов задержали более 20 человек. Журналисты Politico считают, что эскалация напряженности на улицах Лос-Анджелеса не только актуализировала проблему координации работы федеральных и региональных органов власти в США, но и снова привлекла внимание к противостоянию между сторонниками Республиканской и Демократической партий.

На одном из ночных протестов присутствовал член Палаты представителей от Демократической партии Джимми Гомес. Он рассказал, что пришел посмотреть на демонстрацию, а также убедиться, что жители города в безопасности. ФБР сообщили ему, что находятся в этом районе, чтобы обеспечить защиту федерального здания, но некоторые демонстранты забеспокоились, увидев похожие белые фургоны, которые использовались в ходе предыдущих операций в пятницу.

«Мы попросили их уйти, потому что вы видите, что напряжение здесь нарастает. Мы хотим, чтобы люди оставались в безопасности, мы хотим, чтобы у людей было право мирно протестовать, собираться, но напряжение нарастает всё сильнее и сильнее», — сказал он в интервью CBS News в Лос-Анджелесе.

Напряжение во время протестов растет с каждой минутой

Источник:

SHOT / Telegram

О задержаниях и беспорядках высказались также лидеры мнений и активисты. Исполнительный директор CHIRLA, Анжелика Салас во время пресс-конференции, посвященной операциям иммиграционной службы, заявила, что их сообщество подвергается нападкам и терроризму. Она указала, что ситуация касается рабочих, отцов и матерей и призвала к прекращению таких действий.

«Иммиграционная служба, которая терроризирует наши семьи по всей стране и забирает наших людей, которых мы любим, должна немедленно прекратить это», — подчеркнула Салас.

Акции протеста длятся уже трое суток. Беспорядки сосредоточились в центре Лос-Анджелеса. Митингующие начали грабеж деловых центров в городе. Кроме того, пока полиция Лос-Анджелеса организовывала перестрелку, чтобы заставить толпу покинуть центр Лос-Анджелеса, агитаторы и протестующие против ICE запускали фейерверки и разжигали небольшой костер перед депутатами, передает телеканал FOX 11.

Митингующие грабят деловые центры Лос-Анджелеса | Источник: FOX 11Митингующие грабят деловые центры Лос-Анджелеса | Источник: FOX 11

Митингующие грабят деловые центры Лос-Анджелеса

Источник:

FOX 11

Также группа агитаторов бросала мусор и дымовые шашки с эстакады в сторону припаркованных полицейских машин возле выхода со станции «Аламеда-стрит-Юнион» в центре Лос-Анджелеса и подожгла несколько беспилотных автомобилей Waymo.

Демонстранты перекрывают 101-е шоссе, поскольку протесты против иммиграционных операций в Лос-Анджелесе продолжаются уже третий день. | Источник: KCAL NewsДемонстранты перекрывают 101-е шоссе, поскольку протесты против иммиграционных операций в Лос-Анджелесе продолжаются уже третий день. | Источник: KCAL News
Автомобиль Waymo, охваченный огнем, в центре Лос-Анджелеса во время протестов. | Источник: KCAL NewsАвтомобиль Waymo, охваченный огнем, в центре Лос-Анджелеса во время протестов. | Источник: KCAL News
Источник: Джина Ферацци / Los Angeles Times Источник: Джина Ферацци / Los Angeles Times

Еще до начала беспорядков в Штатах в американских СМИ появилась информация о планах администрации США лишить Калифорнию значительной части федерального финансирования, в том числе из-за неэффективной миграционной политики штата.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Протесты Мигранты США Дональд Трамп
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
9 июня, 14:16
Вот и нас может ожидать подобное, если не избавимся от "специалистов" извне.
Гость
9 июня, 13:43
что-то таврики молчат, как на Россию помои лить - они тут как тут. а как в их сказочной омерике дела пошли плоховасто - так молчат в тряпочку. а почему бы и не написать? "скрепы Трампа дают свои плоды!", "Традиции омерики под угрозой!" и т.д.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление