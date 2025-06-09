Американцы взбунтовались против Трампа: крупнейшие города страны парализовало из-за протестов — кадры

Недовольные граждане перекрывали дороги и поджигали полицейские автомобили Источник: Эрик Тайер / AP











Тысячи человек, недовольные миграционной политикой президента США Дональда Трампа, вышли на улицы. Возмущение граждан в Лос-Анджелесе растет, а ситуация дошла до настоящего хаоса. Что привело к беспорядкам в Штатах и что там происходит сейчас, рассказываем в материале.

Что привело к беспорядкам

Десятки людей арестовали в США еще 6 июня во время так называемых миграционных рейдов, в результате которых власти нашли людей, находящихся на территории Штатов незаконно, передает Los Angeles Times.

В рейдах участвовали Министерство внутренней безопасности, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР. Рейды прошли в районе Вестлейк, в центре Лос-Анджелеса и в Южном Лос-Анджелесе, сообщает CBS News.

Сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев Источник: KCAL











После этого множество людей устроили беспорядки в Лос-Анджелесе, а администрация президента США Дональда Трампа распорядилась направить 2 тысячи военнослужащих нацгвардии в Город ангелов из-за протестов, переросших в хаос.

На акции протеста вышли активисты из Мексики Источник: SHOT / Telegram











На такой шаг со стороны федерального правительства негативно отреагировал губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом. Он заявил, что подобные «провокационные действия лишь усилят напряженность». После него выступил глава Пентагона Пит Хегсет и предупредил, что готов мобилизовать и морских пехотинцев, если «насилие продолжится».

Примечательно, что около 500 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка морской пехоты в Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, уже готовы к развертыванию в случае необходимости для оказания поддержки Министерству обороны.

Как проходят протесты

По информации властей, сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев, в том числе 5 преступников, некоторые из них состояли в бандах. Адвокаты задержанных сообщили CBS News, что арестованных граждан содержат в камерах без кроватей и одеял, у них ограниченный доступ к еде и воде.

Более тысячи человек после этого вышли на улицы. Как сообщает замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, протесты против высылки незаконных мигрантов переросли в мятеж. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Во время освещения событий под шальную пулю попала журналистка из Австралии, которая освещала протесты. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Журналистка из Австралии во время освещения протестов получила ранение Источник: 9NEWS

Протесты прошли и в Нью-Йорке, где мэром является демократ Эрик Адамс. В акции против арестов иммигрантов задержали более 20 человек. Журналисты Politico считают, что эскалация напряженности на улицах Лос-Анджелеса не только актуализировала проблему координации работы федеральных и региональных органов власти в США, но и снова привлекла внимание к противостоянию между сторонниками Республиканской и Демократической партий.

На одном из ночных протестов присутствовал член Палаты представителей от Демократической партии Джимми Гомес. Он рассказал, что пришел посмотреть на демонстрацию, а также убедиться, что жители города в безопасности. ФБР сообщили ему, что находятся в этом районе, чтобы обеспечить защиту федерального здания, но некоторые демонстранты забеспокоились, увидев похожие белые фургоны, которые использовались в ходе предыдущих операций в пятницу.

«Мы попросили их уйти, потому что вы видите, что напряжение здесь нарастает. Мы хотим, чтобы люди оставались в безопасности, мы хотим, чтобы у людей было право мирно протестовать, собираться, но напряжение нарастает всё сильнее и сильнее», — сказал он в интервью CBS News в Лос-Анджелесе.

Напряжение во время протестов растет с каждой минутой Источник: SHOT / Telegram

О задержаниях и беспорядках высказались также лидеры мнений и активисты. Исполнительный директор CHIRLA, Анжелика Салас во время пресс-конференции, посвященной операциям иммиграционной службы, заявила, что их сообщество подвергается нападкам и терроризму. Она указала, что ситуация касается рабочих, отцов и матерей и призвала к прекращению таких действий.

«Иммиграционная служба, которая терроризирует наши семьи по всей стране и забирает наших людей, которых мы любим, должна немедленно прекратить это», — подчеркнула Салас.

Акции протеста длятся уже трое суток. Беспорядки сосредоточились в центре Лос-Анджелеса. Митингующие начали грабеж деловых центров в городе. Кроме того, пока полиция Лос-Анджелеса организовывала перестрелку, чтобы заставить толпу покинуть центр Лос-Анджелеса, агитаторы и протестующие против ICE запускали фейерверки и разжигали небольшой костер перед депутатами, передает телеканал FOX 11.

Митингующие грабят деловые центры Лос-Анджелеса Источник: FOX 11











Также группа агитаторов бросала мусор и дымовые шашки с эстакады в сторону припаркованных полицейских машин возле выхода со станции «Аламеда-стрит-Юнион» в центре Лос-Анджелеса и подожгла несколько беспилотных автомобилей Waymo.