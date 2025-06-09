Американцы взбунтовались против Трампа: крупнейшие города страны парализовало из-за протестов — кадры

Тысячи человек, недовольные миграционной политикой президента США Дональда Трампа, вышли на улицы. Возмущение граждан в Лос-Анджелесе растет, а ситуация дошла до настоящего хаоса. Что привело к беспорядкам в Штатах и что там происходит сейчас, рассказываем в материале.
Что привело к беспорядкам
Десятки людей арестовали в США еще 6 июня во время так называемых миграционных рейдов, в результате которых власти нашли людей, находящихся на территории Штатов незаконно, передает Los Angeles Times.
В рейдах участвовали Министерство внутренней безопасности, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР. Рейды прошли в районе Вестлейк, в центре Лос-Анджелеса и в Южном Лос-Анджелесе, сообщает CBS News.
После этого множество людей устроили беспорядки в Лос-Анджелесе, а администрация президента США Дональда Трампа распорядилась направить 2 тысячи военнослужащих нацгвардии в Город ангелов из-за протестов, переросших в хаос.
На такой шаг со стороны федерального правительства негативно отреагировал губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом. Он заявил, что подобные «провокационные действия лишь усилят напряженность». После него выступил глава Пентагона Пит Хегсет и предупредил, что готов мобилизовать и морских пехотинцев, если «насилие продолжится».
Примечательно, что около 500 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка морской пехоты в Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, уже готовы к развертыванию в случае необходимости для оказания поддержки Министерству обороны.
Как проходят протесты
По информации властей, сотрудники иммиграционной службы США арестовали в Лос-Анджелесе 118 иностранцев, в том числе 5 преступников, некоторые из них состояли в бандах. Адвокаты задержанных сообщили CBS News, что арестованных граждан содержат в камерах без кроватей и одеял, у них ограниченный доступ к еде и воде.
Более тысячи человек после этого вышли на улицы. Как сообщает замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, протесты против высылки незаконных мигрантов переросли в мятеж. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Во время освещения событий под шальную пулю попала журналистка из Австралии, которая освещала протесты. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Протесты прошли и в Нью-Йорке, где мэром является демократ Эрик Адамс. В акции против арестов иммигрантов задержали более 20 человек. Журналисты Politico считают, что эскалация напряженности на улицах Лос-Анджелеса не только актуализировала проблему координации работы федеральных и региональных органов власти в США, но и снова привлекла внимание к противостоянию между сторонниками Республиканской и Демократической партий.
На одном из ночных протестов присутствовал член Палаты представителей от Демократической партии Джимми Гомес. Он рассказал, что пришел посмотреть на демонстрацию, а также убедиться, что жители города в безопасности. ФБР сообщили ему, что находятся в этом районе, чтобы обеспечить защиту федерального здания, но некоторые демонстранты забеспокоились, увидев похожие белые фургоны, которые использовались в ходе предыдущих операций в пятницу.
«Мы попросили их уйти, потому что вы видите, что напряжение здесь нарастает. Мы хотим, чтобы люди оставались в безопасности, мы хотим, чтобы у людей было право мирно протестовать, собираться, но напряжение нарастает всё сильнее и сильнее», — сказал он в интервью CBS News в Лос-Анджелесе.
О задержаниях и беспорядках высказались также лидеры мнений и активисты. Исполнительный директор CHIRLA, Анжелика Салас во время пресс-конференции, посвященной операциям иммиграционной службы, заявила, что их сообщество подвергается нападкам и терроризму. Она указала, что ситуация касается рабочих, отцов и матерей и призвала к прекращению таких действий.
«Иммиграционная служба, которая терроризирует наши семьи по всей стране и забирает наших людей, которых мы любим, должна немедленно прекратить это», — подчеркнула Салас.
Акции протеста длятся уже трое суток. Беспорядки сосредоточились в центре Лос-Анджелеса. Митингующие начали грабеж деловых центров в городе. Кроме того, пока полиция Лос-Анджелеса организовывала перестрелку, чтобы заставить толпу покинуть центр Лос-Анджелеса, агитаторы и протестующие против ICE запускали фейерверки и разжигали небольшой костер перед депутатами, передает телеканал FOX 11.
Также группа агитаторов бросала мусор и дымовые шашки с эстакады в сторону припаркованных полицейских машин возле выхода со станции «Аламеда-стрит-Юнион» в центре Лос-Анджелеса и подожгла несколько беспилотных автомобилей Waymo.
Еще до начала беспорядков в Штатах в американских СМИ появилась информация о планах администрации США лишить Калифорнию значительной части федерального финансирования, в том числе из-за неэффективной миграционной политики штата.