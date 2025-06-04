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Происшествия «Бросилась на женщину с коляской»: ярославцы пожаловались на агрессивную собаку во дворе. Видео

«Бросилась на женщину с коляской»: ярославцы пожаловались на агрессивную собаку во дворе. Видео

Люди просят принять меры

603
3 комментария
Ярославцы пожаловались на агрессивную собаку | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comЯрославцы пожаловались на агрессивную собаку | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы пожаловались на агрессивную собаку

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жители деревни Старое Брагино в Дзержинском районе Ярославля пожаловались на агрессивную собаку. По их словам, ранним утром 3 июня хозяин животного выпустил пса на прогулку. Местные рассказали, что поводка и намордника на собаке не было.

«И не воспринимала команды хозяина. Результат: собака напугала многих граждан, самое главное — бросилась на женщину, которая везла коляску с ребёнком в детский сад. В результате, защищая ребёнка, она получила укус и травму локтя», — рассказали обеспокоенные жители двора в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Жалобу они проиллюстрировали видео. На записи не видно самого момента нападения, но слышно голоса и лай собаки. В какой-то момент, испуганная женщина начинает кричать.

«Уберите его быстрее! А-а-а! Ребенка … [неразборчиво]», — слышно на видео.

Жители двора просят принять меры

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В полиции рассказали, что от местных поступали обращения по поводу случившегося. Пострадавшая женщина уже написала заявление.

«В настоящее время проводится проведение проверки, заявительнице выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Собака Двор Полиция Нападение
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
А отлов почему не работает? Хозяев штрафовать
Гость
38 минут
Ничего не меняется в России.
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