«Бросилась на женщину с коляской»: ярославцы пожаловались на агрессивную собаку во дворе. Видео

Ярославцы пожаловались на агрессивную собаку Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Жители деревни Старое Брагино в Дзержинском районе Ярославля пожаловались на агрессивную собаку. По их словам, ранним утром 3 июня хозяин животного выпустил пса на прогулку. Местные рассказали, что поводка и намордника на собаке не было.

«И не воспринимала команды хозяина. Результат: собака напугала многих граждан, самое главное — бросилась на женщину, которая везла коляску с ребёнком в детский сад. В результате, защищая ребёнка, она получила укус и травму локтя», — рассказали обеспокоенные жители двора в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Жалобу они проиллюстрировали видео. На записи не видно самого момента нападения, но слышно голоса и лай собаки. В какой-то момент, испуганная женщина начинает кричать.

«Уберите его быстрее! А-а-а! Ребенка … [неразборчиво]», — слышно на видео.

Жители двора просят принять меры Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В полиции рассказали, что от местных поступали обращения по поводу случившегося. Пострадавшая женщина уже написала заявление.