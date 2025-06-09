В США — снова авиакатастрофа. Самолет с пассажирами задел дерево и рухнул

Самолет упал в поле Источник: Tennessee Highway Patrol











8 июня в США разбился 20-местный пассажирский самолет. Его использовали для проведения прыжков с парашютом. В аварии пострадали люди, погибших, предварительно, нет.

Крушение произошло в штате Теннеси. Как пишет CNN, на борту находилось 16-20 человек (это предварительные данные). Некоторых из них доставили в больницу авиацией.

The New York Times узнала точную модель самолета: De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Он упал неподалеку от аэропорта. По словам местной жительницы, госпожи Стоун, пилот едва не врезался в дерево на ее заднем дворе.

«То, как он пролетел мимо этого дерева, — это чудо», — сказала журналистам г-жа Стоун.

Источник: Tennessee Highway Patrol











Источник: Tennessee Highway Patrol











По ее мнению, пилот пытался долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта. Одним из крыльев он зацепил другое дерево, удар закрутил самолет — и тогда он рухнул на поле неподалеку.

«Я никогда не была так напугана», — поделилась г-жа Стоун. «Ежедневно надо мной пролетают самолеты, но никогда так низко и близко к моему дому, чтобы я думала, что он вот-вот упадет у меня во дворе».

Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.