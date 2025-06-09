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Происшествия В США — снова авиакатастрофа. Самолет с пассажирами задел дерево и рухнул

В США — снова авиакатастрофа. Самолет с пассажирами задел дерево и рухнул

Несколько человек были ранены

1 533
4 комментария
Самолет упал в поле | Источник: Tennessee Highway PatrolСамолет упал в поле | Источник: Tennessee Highway Patrol

Самолет упал в поле

Источник:

Tennessee Highway Patrol

8 июня в США разбился 20-местный пассажирский самолет. Его использовали для проведения прыжков с парашютом. В аварии пострадали люди, погибших, предварительно, нет.

Крушение произошло в штате Теннеси. Как пишет CNN, на борту находилось 16-20 человек (это предварительные данные). Некоторых из них доставили в больницу авиацией.

The New York Times узнала точную модель самолета: De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Он упал неподалеку от аэропорта. По словам местной жительницы, госпожи Стоун, пилот едва не врезался в дерево на ее заднем дворе.

«То, как он пролетел мимо этого дерева, — это чудо», — сказала журналистам г-жа Стоун.

Источник: Tennessee Highway PatrolИсточник: Tennessee Highway Patrol
Источник:

Tennessee Highway Patrol

Источник: Tennessee Highway PatrolИсточник: Tennessee Highway Patrol
Источник:

Tennessee Highway Patrol

По ее мнению, пилот пытался долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта. Одним из крыльев он зацепил другое дерево, удар закрутил самолет — и тогда он рухнул на поле неподалеку.

«Я никогда не была так напугана», — поделилась г-жа Стоун. «Ежедневно надо мной пролетают самолеты, но никогда так низко и близко к моему дому, чтобы я думала, что он вот-вот упадет у меня во дворе».

Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. За предыдущие месяцы один самолет упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский самолет, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.

Вскоре самолет рухнул на парковку посреди города в штате Пенсильвания. И, наконец, вертолет упал в реку и разбился в Нью-Йорке. В этой трагедии погибли глава филиала Siemens и его семья.

Другой самолет упал на машину и взорвался. В этом ЧП также были погибшие. Посмотрите также на самолет, которых рухнул на парковку посреди города. И да, это тоже случилось в США.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
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Самолет Авиакатастрофа Упал самолет США
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Комментарии
4
Гость
9 июня, 07:48
Мания величия и герантократия всегда приводит к бедам
Гость
9 июня, 07:32
А своих проблем у нас нет?
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