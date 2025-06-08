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Происшествия В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр: в чем причина

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр: в чем причина

Читатели 76.RU показали фото и видео

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27 комментариев
В Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: читатели 76.RUВ Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Аура» | Источник: читатели 76.RU

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура»

Источник:

читатели 76.RU

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура» на пересечении улиц Победы и Свободы. Как сообщают читатели 76.RU, примерно в 19:15 в здании зазвучала сигнализация, людей попросили покинуть помещения.

«Всё продолжалось 10-15 минут. После этого в здание разрешили вернуться работникам. Посетителей не пускали. Причину эвакуации нам не назвали», — рассказала порталу 76.RU посетительница торгового центра.

Еще одна читательница нашего портала сообщила, что в момент начала эвакуации она с ребенком смотрела фильм в кинотеатре. Когда зазвучала сигнализация, сеанс прервали.

Видео момента эвакуации

Источник:

читатель 76.RU

В МЧС сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

«Там все в порядке», — успокоили в ведомстве.

Напомним, также 8 июня в Ярославле случился пожар в Дзержинском районе. Столб черного дыма было видно за несколько километров. В ближайших кварталах пахло гарью. Оказалось, что горел частный дом. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
27
poschehon
9 июня, 06:00
Деньги то за сеанс вернули?
Гость
8 июня, 21:02
И здесь движуха и куда горожанину не бедному податься
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