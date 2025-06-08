В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр: в чем причина

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура» Источник: читатели 76.RU











В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура» на пересечении улиц Победы и Свободы. Как сообщают читатели 76.RU, примерно в 19:15 в здании зазвучала сигнализация, людей попросили покинуть помещения.

«Всё продолжалось 10-15 минут. После этого в здание разрешили вернуться работникам. Посетителей не пускали. Причину эвакуации нам не назвали», — рассказала порталу 76.RU посетительница торгового центра.

Еще одна читательница нашего портала сообщила, что в момент начала эвакуации она с ребенком смотрела фильм в кинотеатре. Когда зазвучала сигнализация, сеанс прервали.

Видео момента эвакуации Источник: читатель 76.RU

В МЧС сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

«Там все в порядке», — успокоили в ведомстве.