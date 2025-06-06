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Ракеты атаковали Чёрное море, а беспилотники — Москву: что известно о ночных ударах по России

В Белгородской области из-за подрыва ж/д путей с рельс сошел тепловоз

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5 комментариев
В ночь с 5 на 6 июня ВСУ совершили атаку на 13 российских регионов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ ночь с 5 на 6 июня ВСУ совершили атаку на 13 российских регионов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ совершили атаку на 13 российских регионов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками в ночь на 6 июня, а также устроили новый подрыв на железнодорожных путях. В Минобороны сообщили, что силами ПВО за ночь удалось уничтожить 174 дрона и три ракеты. Подробности об атаках рассказываем в материале.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на границе Обнинска и Боровского района силами ПВО уничтожили пять беспилотников. При этом обломки одного дрона упали на дорогу и повредили четыре машины. По информации главы региона, пассажиры серьезно не пострадали.

Более пяти дронов было сбито в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Саратовской области в в Энгельсе из-за атаки поврежден многоквартирный жилой дом, также на одном из промышленных предприятий начался пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В Москве временно закрывали аэропорты. Ограничения вводили в Домодедово, Жуковском и Внуково. Мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над столицей уничтожили 10 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Три человека в результате атаки БПЛА пострадали в Тульской области. По информации главы региона Дмитрия Миляева, они доставлены в больницу. Силы ПВО уничтожили два дрона.

Помимо атаки украинских беспилотников, в Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации, в результате заложенного под рельсы взрывного устройства обошлось без пострадавших.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что движение поездов было задержано на 2,5 часа. Однако сейчас оно восстановлено и все поезда следуют в соответствии с графиком. В результате подрыва повреждена часть железнодорожного полотна. Ремонтная бригада восстанавливает поврежденный участок пути.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Спецоперация Беспилотник Ракета Минобороны ПВО
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Комментарии
6
Гость
33 минуты
Движуха!
Гость
14 минут
Нам скучно, хочется движухи
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