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Происшествия Спецоперация на Украине БПЛА атаковали Россию. В Москве закрыли аэропорты, в Энгельсе начался пожар

БПЛА атаковали Россию. В Москве закрыли аэропорты, в Энгельсе начался пожар

Также поврежден многоквартирный дом

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1 комментарий
Дроны в очередной раз атаковали столицу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДроны в очередной раз атаковали столицу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дроны в очередной раз атаковали столицу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 6 июня украинские БПЛА атаковали Россию. В Энгельсе из-за атаки поврежден многоквартирный жилой дом, также там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — сообщил Бусаргин.

В Москве временно закрыли аэропорты. Ограничения ввели в Домодедово, Жуковском и Внуково. Мэр Сергей Собянин отчитывается о всё новых уничтоженных беспилотниках: сначала о шести, затем — о трех. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Новость была обновлена в 5:46 по Москве. После атаки БПЛА на Тульскую область трех человек доставили в больницу. Об этом сообщил местный губернатор.

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Комментарии
1
Гость
49 минут
И так четвёртый год.
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