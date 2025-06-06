БПЛА атаковали Россию. В Москве закрыли аэропорты, в Энгельсе начался пожар

Дроны в очередной раз атаковали столицу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ночь на 6 июня украинские БПЛА атаковали Россию. В Энгельсе из-за атаки поврежден многоквартирный жилой дом, также там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — сообщил Бусаргин.

В Москве временно закрыли аэропорты. Ограничения ввели в Домодедово, Жуковском и Внуково. Мэр Сергей Собянин отчитывается о всё новых уничтоженных беспилотниках: сначала о шести, затем — о трех. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.