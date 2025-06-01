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ВСУ массово атаковали Россию. Один снаряд попал в дом и убил женщину, над регионами — БПЛА

За полтора часа ПВО сбили более 50 дронов в разных регионах

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4 комментария
В Белгородской области от падения снаряда пострадала 12-летняя девочка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Белгородской области от падения снаряда пострадала 12-летняя девочка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Белгородской области от падения снаряда пострадала 12-летняя девочка

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером 1 июня беспилотники атаковали несколько регионов России. Как сообщило Минобороны РФ, с 20:10 до 21:45 средства ПВО сбили 53 дрона:

  • 34 — над Курской областью;

  • 14 — над Белгородской областью;

  • 4 — над Брянской областью;

  • 1 БПЛА — над Орловской областью.

Кроме того, в Белгородской области женщина погибла из-за попадания снаряда в частный дом.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в момент обрушения рядом с домом на велосипеде проезжала 12-летняя девочка. Предварительно, она получила контузию, ее забрала скорая помощь. На месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны и волонтеры.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Днем 1 июня украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в пяти регионах.

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Комментарии
4
Инженер1
9 часов
Движуха! Дет от радости по погребу с разбега по потолку ходит.
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