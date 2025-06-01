ВСУ массово атаковали Россию. Один снаряд попал в дом и убил женщину, над регионами — БПЛА

В Белгородской области от падения снаряда пострадала 12-летняя девочка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 1 июня беспилотники атаковали несколько регионов России. Как сообщило Минобороны РФ, с 20:10 до 21:45 средства ПВО сбили 53 дрона:

34 — над Курской областью;

14 — над Белгородской областью;

4 — над Брянской областью;

1 БПЛА — над Орловской областью.

Кроме того, в Белгородской области женщина погибла из-за попадания снаряда в частный дом.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в момент обрушения рядом с домом на велосипеде проезжала 12-летняя девочка. Предварительно, она получила контузию, ее забрала скорая помощь. На месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны и волонтеры.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.