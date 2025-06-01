Дроны запускали из грузовика, пострадала авиатехника — хроника первого налета беспилотников в Иркутской области

Сегодня вечером стало известно об атаке дронов в поселке Средний Усольского района. Там находится военная часть. В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о произошедшем.
Информация о масштабном пожаре в поселке Средний начала публиковаться в соцсетях около 18 часов.
В управлении ФСБ и МЧС России комментарии не давали. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин подтвердил данные о пожаре, но от комментариев отказался.
Первая атака дронов в Сибири
Губернатор подтвердил, что пожар в Среднем произошел из-за атаки дронов.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — говорится в сообщении главы региона.
На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, написал глава Приангарья.
Уже провели оперативный штаб. Сам Игорь Кобзев также выехал в Усольский район.
Дроны были выпущены из фуры
Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура, заявил губернатор.
Он попросил не поддаваться панике. «Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — заявил он.
Видео атаки дронов в Среднем
Атаку дронов засняли жители Усольского района. Показываем это видео.
Трасса в районе Усольского района сейчас выглядит в 2ГИС так:
Там сейчас большой затор, движение блокировано.
Рассказываем, куда до сегодняшнего дня прилетали дроны в России. Усольский район стал самой восточной точкой.
Что известно о поселке Средний
Поселок Средний находится примерно в 18 километрах от города Усолья-Сибирское и в 75 километрах от Иркутска. В нем живет около 4,8 тысячи человек (по данным переписи 2021 года).
Примерно в 4 километрах от поселка расположен военный аэродром Белая.
Меры безопасности на случай атаки дронов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев публикует рекомендации оперштаба по мерам безопасности на случай атаки дронов.
Если заметили БПЛА:
постарайтесь покинуть зону его видимости;
по возможности спрячьтесь в здании или под деревом;
при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса — отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками;
при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям — они могут быть взрывоопасны или ядовиты.
Также губернатор попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, где снята работа ПВО.
Иркутская область пополнила число регионов России, которые были атакованы беспилотниками. Всего их 29.
Кадры с места атаки дронов
Очевидцы засняли кадры последствий атаки беспилотников в Усольском районе.
В районе Среднего видны столбы дыма.
На участке автомобильной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе образовался затор.
Местные жители подчеркивают, что это страшное зрелище.
Мэр Усольского района Виталий Матюха попросил информацию о двух автомобилях после атаки дронов.
«Уважаемые жители! Если у вас есть информация об автомобилях с фото и видео или их владельцах, просим сообщить в отдел полиции: 8 (395-43) 6-29-66, 112; ЕДДС Усольского района: 8 (395-43) 21-21-5», — написал Матюха у себя в Telegram-канале.
С такой же просьбой выступил и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.
Гражданское население не пострадало при атаке дронов на воинскую часть в поселке Среднем, сообщил «Интерфаксу» мэр райцентра Виталий Матюха.
Трассу закрыли в связи с «беспилотной опасностью»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Среднего закрыто с 18:50 для всех видов автотранспорта, сообщили в Управлении автомагистралью Красноярск — Иркутск.
Объезд возможен через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.
На месте работает два экипажа Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации.