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Происшествия Атака дронов в Среднем Онлайн-трансляция Дроны запускали из грузовика, пострадала авиатехника — хроника первого налета беспилотников в Иркутской области

Дроны запускали из грузовика, пострадала авиатехника — хроника первого налета беспилотников в Иркутской области

Собираем всё, что известно о происшествии в Усольском районе

4 285
38 комментариев
Дроны впервые прилетели в Сибирь | Источник: svodka38 / T.meДроны впервые прилетели в Сибирь | Источник: svodka38 / T.me

Дроны впервые прилетели в Сибирь

Источник:

svodka38 / T.me

Сегодня вечером стало известно об атаке дронов в поселке Средний Усольского района. Там находится военная часть. В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о произошедшем.

Ксения Власова

Информация о масштабном пожаре в поселке Средний начала публиковаться в соцсетях около 18 часов.

В управлении ФСБ и МЧС России комментарии не давали. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин подтвердил данные о пожаре, но от комментариев отказался.

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Ксения Власова

Первая атака дронов в Сибири

Губернатор подтвердил, что пожар в Среднем произошел из-за атаки дронов.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — говорится в сообщении главы региона.

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Ксения Власова

На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, написал глава Приангарья.

Уже провели оперативный штаб. Сам Игорь Кобзев также выехал в Усольский район.

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Ксения Власова

Дроны были выпущены из фуры

Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура, заявил губернатор.

Он попросил не поддаваться панике. «Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — заявил он.

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Ксения Власова

Видео атаки дронов в Среднем

Атаку дронов засняли жители Усольского района. Показываем это видео.

Атаку засняли жители Усольского района

Источник:

Игорь Кобзев / T.me

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Ксения Власова

Трасса в районе Усольского района сейчас выглядит в 2ГИС так:

Источник: 2ГИСИсточник: 2ГИС
Источник:

2ГИС

Там сейчас большой затор, движение блокировано.

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Ксения Власова

Рассказываем, куда до сегодняшнего дня прилетали дроны в России. Усольский район стал самой восточной точкой.

Источник: Мария Романова / 116.RUИсточник: Мария Романова / 116.RU
Источник:

Мария Романова / 116.RU

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Ксения Власова

Что известно о поселке Средний

Поселок Средний находится примерно в 18 километрах от города Усолья-Сибирское и в 75 километрах от Иркутска. В нем живет около 4,8 тысячи человек (по данным переписи 2021 года).

Примерно в 4 километрах от поселка расположен военный аэродром Белая.

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Ксения Власова

Меры безопасности на случай атаки дронов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев публикует рекомендации оперштаба по мерам безопасности на случай атаки дронов.

Если заметили БПЛА:

  • постарайтесь покинуть зону его видимости;

  • по возможности спрячьтесь в здании или под деревом;

  • при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса — отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками;

  • при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям — они могут быть взрывоопасны или ядовиты.

Также губернатор попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, где снята работа ПВО.

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Ксения Власова

Иркутская область пополнила число регионов России, которые были атакованы беспилотниками. Всего их 29.

Регионы, которые атаковали БПЛА | Источник: Городские медиаРегионы, которые атаковали БПЛА | Источник: Городские медиа

Регионы, которые атаковали БПЛА

Источник:

Городские медиа

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Ксения Власова

Кадры с места атаки дронов

Очевидцы засняли кадры последствий атаки беспилотников в Усольском районе.

В районе Среднего видны столбы дыма.

Источник:

svodka38 / T.me

На участке автомобильной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе образовался затор.

Источник:

svodka38 / T.me

Местные жители подчеркивают, что это страшное зрелище.

Источник:

svodka38 / T.me

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Ксения Власова

Мэр Усольского района Виталий Матюха попросил информацию о двух автомобилях после атаки дронов.

«Уважаемые жители! Если у вас есть информация об автомобилях с фото и видео или их владельцах, просим сообщить в отдел полиции: 8 (395-43) 6-29-66, 112; ЕДДС Усольского района: 8 (395-43) 21-21-5», — написал Матюха у себя в Telegram-канале.

Источник:

Виталий Матюха / T.me

С такой же просьбой выступил и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

Источник: Виталий Матюха / T.meИсточник: Виталий Матюха / T.me
Источник:

Виталий Матюха / T.me

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Ксения Власова

Гражданское население не пострадало при атаке дронов на воинскую часть в поселке Среднем, сообщил «Интерфаксу» мэр райцентра Виталий Матюха.

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Ксения Власова

Трассу закрыли в связи с «беспилотной опасностью»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Среднего закрыто с 18:50 для всех видов автотранспорта, сообщили в Управлении автомагистралью Красноярск — Иркутск.

Объезд возможен через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.

На месте работает два экипажа Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации.

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Ксения ВласоваКсения Власова
Ксения Власова
Заместитель главного редактора ИрСити
БПЛА Атака дронов
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Комментарии
38
Гость
1 июня, 15:51
Многим казалось 3 года назад, что их не коснется...
Гость
1 июня, 14:42
Если нас не может защитить правительство, зачем они нам тогда
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