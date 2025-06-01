Дроны запускали из грузовика, пострадала авиатехника — хроника первого налета беспилотников в Иркутской области

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Среднего закрыто с 18:50 для всех видов автотранспорта, сообщили в Управлении автомагистралью Красноярск — Иркутск.

Объезд возможен через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.

На месте работает два экипажа Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации.