Вслед за Брянской областью: из-за обвалившегося моста под Курском рухнул поезд — кадры

В настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги Источник: Известия / Telegram











В Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Подробности о происшествии рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом», — сообщил глава региона.

По информации Хинштейна, из-за этого загорелся тепловоз. Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание.

В настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Она находится под присмотром медиков.

Движение по автомобильной дороге, находящейся под мостом, сейчас перекрыто. Транспорт движется в объезд. Как сообщает Хинштейн, причина обрушения моста устанавливается. На месте работают все оперативные службы.