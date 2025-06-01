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Происшествия Вслед за Брянской областью: из-за обвалившегося моста под Курском рухнул поезд — кадры

Вслед за Брянской областью: из-за обвалившегося моста под Курском рухнул поезд — кадры

Из-за обрушения поезда на автомобильную дорогу загорелся тепловоз

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5 комментариев
В настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги | Источник: Известия / TelegramВ настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги | Источник: Известия / Telegram

В настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги

Источник:

Известия / Telegram

В Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Подробности о происшествии рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом», — сообщил глава региона.

По информации Хинштейна, из-за этого загорелся тепловоз. Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание.

В настоящее время остальные составы поезда находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Она находится под присмотром медиков.

Движение по автомобильной дороге, находящейся под мостом, сейчас перекрыто. Транспорт движется в объезд. Как сообщает Хинштейн, причина обрушения моста устанавливается. На месте работают все оперативные службы.

Еще одно ЧП с обрушением моста произошло в Брянской области. В ночь на 1 июня под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть погибшие и раненые. Мы ведем онлайн-трансляцию о происшествии.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Поезд ДТП ЧП Обрушение моста
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Комментарии
5
Гость
1 июня, 08:10
Всё наладом дышит
Гость
1 июня, 07:50
мостопад
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