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Происшествия «Людей пришлось вырезать из салона»: в Ярославле иномарка врезалась в автобус. Видео

«Людей пришлось вырезать из салона»: в Ярославле иномарка врезалась в автобус. Видео

Публикуем первые данные от полиции

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13 комментариев
В Ярославле легковушка врезалась в автобус | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле легковушка врезалась в автобус | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле легковушка врезалась в автобус

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В субботу, 31 мая, в Дзержинском районе Ярославля иномарка жестко врезалась в автобус. Авария случилась у ТЦ «Омега» на Ленинградском проспекте в районе 19:00.

«Сработали подушки. Людей пришлось вырезать из салона авто. Но как видите, сразу всех увезла скорая», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Судя по кадрам с места событий, спасателям пришлось вырезать пострадавших из металлического плена.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, одного из пострадавших увезли в больницу.

Пострадавших вызволяли спасатели

Источник:

Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

«По имеющейся информации Госавтоинспекции, один человек доставлен в медицинское учреждение. Предварительно, водитель „Опеля“ въехал в стоящий автобус», — сообщили в полиции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Еще кадры с места ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Машина превратилась в ком металла. Спасатели полностью срезали крышу. Из-за ДТП оказался частично затруднен проезд в правом ряду на Ленинградском проспекте.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
13
Гость
31 мая, 22:26
не отвлекайтесь за рулём!! берегите себя
Гость
1 июня, 00:51
На доргах ощущение, что всех из дурдома выпустили, что водятел легковых, что водятел автобусов, что профессиАналов.
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