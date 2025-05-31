«Людей пришлось вырезать из салона»: в Ярославле иномарка врезалась в автобус. Видео

В Ярославле легковушка врезалась в автобус Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram











В субботу, 31 мая, в Дзержинском районе Ярославля иномарка жестко врезалась в автобус. Авария случилась у ТЦ «Омега» на Ленинградском проспекте в районе 19:00.

«Сработали подушки. Людей пришлось вырезать из салона авто. Но как видите, сразу всех увезла скорая», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Судя по кадрам с места событий, спасателям пришлось вырезать пострадавших из металлического плена.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, одного из пострадавших увезли в больницу.

Пострадавших вызволяли спасатели Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

«По имеющейся информации Госавтоинспекции, один человек доставлен в медицинское учреждение. Предварительно, водитель „Опеля“ въехал в стоящий автобус», — сообщили в полиции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Еще кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram