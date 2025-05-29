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Происшествия В Ярославской области подрались водители автобуса и автомобиля: видео

В Ярославской области подрались водители автобуса и автомобиля: видео

Что известно

2 090
10 комментариев
В Ярославской области произошла драка между водителями | Источник: Переславль Live / TelegramВ Ярославской области произошла драка между водителями | Источник: Переславль Live / Telegram

В Ярославской области произошла драка между водителями

Источник:

Переславль Live / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области подрались водитель рейсового автобуса и владелец автомобиля. Инцидент попал на видео. На нем видно, что пожилой мужчина — судя по всему, водитель машины, — стоит на подножке автобуса. На следующих кадрах он уже дерется с водителем автобуса. А после этого еще и переворачивает зеркало на его транспорте. В момент конфликта из автобуса выбегали встревоженные пассажиры.

Оказалось, что происшествие случилось 26 мая. Что стало причиной потасовки, пока не известно.

«Произошел инцидент с участием водителя рейсового автобуса, работающим на маршруте № 1 „Автовокзал — Славич“, и водителем автомобиля, попавшего в ДТП. Автобус участником аварии не был. Конфликтная ситуация между водителями была урегулирована на месте, взаимных претензий стороны не имеют», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Потасовка попала на видео

Источник:

Переславль Live / Telegram

В полиции прокомментировали, что к ним обращений о произошедшем не поступало.

В правительстве добавили, что водителю автобуса объявлено замечание из-за нарушения корпоративных норм поведения.

«Компания-перевозчик принимает дополнительные меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. До 30 мая со всем водительским составом будет проведен внеплановый инструктаж по вопросам профессиональной этики в конфликтных ситуациях», — добавили в Минтрансе.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
10
Гость
7 часов
волятлы всех достали. автобусам проехать не дают. штрафов адекватных нет. нужно в разы повышать. иначе один хаос на дорогах
Гость
7 часов
Как вы надоели со своей фразой в ярославской области. пишите конкретно
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