В Ярославской области подрались водители автобуса и автомобиля: видео

В Ярославской области произошла драка между водителями Источник: Переславль Live / Telegram











В Переславле-Залесском Ярославской области подрались водитель рейсового автобуса и владелец автомобиля. Инцидент попал на видео. На нем видно, что пожилой мужчина — судя по всему, водитель машины, — стоит на подножке автобуса. На следующих кадрах он уже дерется с водителем автобуса. А после этого еще и переворачивает зеркало на его транспорте. В момент конфликта из автобуса выбегали встревоженные пассажиры.

Оказалось, что происшествие случилось 26 мая. Что стало причиной потасовки, пока не известно.

«Произошел инцидент с участием водителя рейсового автобуса, работающим на маршруте № 1 „Автовокзал — Славич“, и водителем автомобиля, попавшего в ДТП. Автобус участником аварии не был. Конфликтная ситуация между водителями была урегулирована на месте, взаимных претензий стороны не имеют», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Потасовка попала на видео Источник: Переславль Live / Telegram

В полиции прокомментировали, что к ним обращений о произошедшем не поступало.

В правительстве добавили, что водителю автобуса объявлено замечание из-за нарушения корпоративных норм поведения.