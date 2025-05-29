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Происшествия В ночном взрыве погиб замглавы Ставрополя: перед этим к нему подошел знакомый — новые подробности и кадры случившегося

В ночном взрыве погиб замглавы Ставрополя: перед этим к нему подошел знакомый — новые подробности и кадры случившегося

Неизвестный тоже скончался

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9 комментариев
Взрыв произошел во дворе дома, где жил Заур Гурциев | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВзрыв произошел во дворе дома, где жил Заур Гурциев | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Взрыв произошел во дворе дома, где жил Заур Гурциев

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Из-за взрыва во дворе жилого дома в Ставрополе погиб ветеран СВО, который занимал должность первого заместителя главы города Заур Гурциев. В это время рядом с ним был еще один человек, который тоже погиб.

«В результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы „Время героев“ Заур Александрович Гурциев. На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Источник: Время героев / TelegramИсточник: Время героев / Telegram
Источник:

Время героев / Telegram

Эта версия становится всё более вероятной, так как на кадрах с места происшествия видно, что незадолго до взрыва к Гурциеву подошел мужчина. Когда он приблизился, раздался взрыв.

Источник:

BAZA / Telegram

Предположительно, человек, передавший Гурциеву сумку, жил с ним по соседству. При нем было СВУ мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет Shot. Другие Telegram-каналы предположили, что неизвестный мужчина мог не знать о том, что находится в его сумке. Однако судя по кадрам неизвестный подошел к Гурциеву вплотную именно левым боком, на котором и висела сумка, начиненная СВУ, уверены в Shot.

Следователи пока изучают материалы и не дают точных данных о произошедшем.

«29 мая 2025 года в районе многоэтажного дома по улице Чехова города Ставрополя обнаружены тела двух мужчин с множественными телесными повреждениями. Для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело», — написали в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Пока следком ограничился пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Источник:

СУ СК России по Ставропольскому краю / Telegram

Зауру Гурциеву было 34 года. Он родился во Владикавказе, но всё детство провел в Ставрополье. В 17 лет Гурциев поступил на службу в ВС РФ. Спустя пять лет окончил Военную академию связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение». После этого он продвигался по карьерной лестнице, к 2019 году стал главой центра боевого управления армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Спустя три года, когда началась СВО, отправился туда служить авианаводчиком. За освобождение Мариуполя получил орден Мужества. Также у него есть орден «За военные заслуги».

Обновлено в 11:13 (мск). Следком по Ставропольскому краю подтверждает, что взрыв мог произойти из-за применения СВУ.

«В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. У следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — указано в Telegram-канале ведомства.

Источник:

Городские медиа

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Взрыв Ветеран СВО Ставрополь
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Комментарии
9
Гость
10 часов
А почему других не отпускают до окончания?
Гость
6 часов
Пишут, что чуждой нам ориентации.
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