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Происшествия Спецоперация на Украине Россию атаковали почти 300 беспилотников. В пяти городах закрыли аэропорты

Россию атаковали почти 300 беспилотников. В пяти городах закрыли аэропорты

Несколько дронов сбили на пути к столице

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1 комментарий
Временные ограничения коснулись работы Домодедово | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВременные ограничения коснулись работы Домодедово | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Временные ограничения коснулись работы Домодедово

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 28 мая Россию атаковали более 100 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России. По информации ведомства, 112 дронов перехватили и уничтожили за три часа: с 21:00 27 мая по 00:00 28 мая (время по Москве).

«59 — над территорией Брянской области, 19 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области, 8 БПЛА сбито над территорией Орловской области, 3 — над территорией Калужской области», — объяснили в Минобороны.

Брянский губернатор Александр Богомаз добавил, что при отражении атаки были повреждены шесть автомобилей и окна в одной из многоэтажек Брянска.

Той же ночью в Москве временно ограничили работу аэропорта Домодедово. Как позднее сообщил Сергей Собянин, система ПВО отразила атаку летевших на столицу дронов. Сначала четырех, позднее еще двух.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр столицы.

Обновлено в 04:00 (мск). Собянин продолжил отчитываться о сбитых БПЛА, постепенно их число возросло до 18. Также временно закрыли аэропорты Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля. Об этом сообщила Росавиация.

Обновлено в 08:40 (мск). Всего за ночь над Россией сбили почти 300 беспилотников. Атака пришлась на 13 регионов.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», — написали в Telegram-канале Минобороны России.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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Комментарии
1
Гость
28 мая, 10:12
Расшевелили лягушатник.
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