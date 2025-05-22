Россию атаковали почти 500 беспилотников: под удар попали Москва и Черное море

Более 63 дронов летели в сторону Москвы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Украина атаковала российские регионы с помощью почти 500 беспилотников менее чем за двое суток. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника с 20:00 (мск) 20 мая до 08:00 (мск) 22 мая вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны. 63 из них уничтожили над Московской областью, три — над Республикой Крым и Черным морем.

26 дронов подавили над Белгородской областью, над Орловской — 135, Брянской — 59, Курской — 121, Рязанской — 15, Липецкой — 4, Воронежской — 7, Смоленской — 3, Ростовской — 2, Калужской — 13, Тульской — 20, Владимирской — 6, а также 8 — на маршрутах пролета.

Российские средства ПВО за сутки сбили три авиабомбы JDAM, 317 беспилотников ВСУ, отметили в военном ведомстве. Также благодаря удару комплекса «Искандер» удалось уничтожить две пусковые установки, кабину боевого управления и РЛС ЗРК Patriot производства США ВСУ.