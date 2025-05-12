В Москве загадочно погибла 40-летняя миссис Россия. Ее тело нашли в квартире знакомого: главные новости 12 мая

Полиция задержала владельца квартиры, где нашли погибшую Источник: Наталья Маурер / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 мая.

Умерла одна из победительниц «Миссис Россия»

В Москве нашли убитой участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер, ей было 40 лет. Тело женщины обнаружили 3 мая 2025 года в квартире знакомого.

Муж Маурер при этом опубликовал в соцсетях странное сообщение.

«Спасибо, любимая, за всю эту жизнь. Я не могу без тебя. Как пережить это. Я ведь рядом стоял…» — написал Маурер.

После этого полиция задержала владельца квартиры, в которой нашли Маурер, врача-микрохирурга Алексея Паштаева. Согласно расследованию, Паштаев избил Маурер. Мужчина напал на нее из-за неприязненных отношений.

Была ли связь между Паштаевым и Маурер и как трактовать сообщение мужа убитой о том, что он был рядом, — предстоит выяснить следствию, передает «Комсомольская правда».

Россиян предупредили о последствиях высокого кешбэка

Многие люди, стремясь получить выгоду от кешбэка, становятся жертвами мошенников. Как этого избежать, рассказала старший управляющий партнер компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она привела пример схемы, когда Telegram-каналы обещают кешбэк 50–90% за участие в акциях известных брендов. Для этого нужно подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и код из СМС. Однако это опасно, так как мошенники получают доступ к личным данным. Гусятникова подчеркнула, что кешбэк — это лишь компенсация потраченных средств, а не способ быстрого обогащения, передает РИА Новости.

Умерла вдова Леонида Гайдая

В возрасте 94 лет ушла из жизни Нина Гребешкова, заслуженная артистка Российской Федерации. Об этом стало известно 12 мая из сообщения пресс-службы Союза кинематографистов России.

Актриса и вдова режиссера Леонида Гайдая скончалась 10 мая 2025 года. По информации Mash, в июне прошлого года Гребешкову госпитализировали в Москве из-за болей в животе. Незадолго до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. Врачи провели обследование и назначили операцию.

Похороны Нины Гребешковой состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания пройдет в закрытом формате.

Гребешкова сыграла более 130 ролей в кино, подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Женщина терпела боль в спине из-за травмы, а в итоге у нее нашли рак

В Австралии женщина, работающая фитнес-тренером, получила травму спины во время выполнения домашних дел. В результате обследования у нее обнаружили рак крови, и врачи спасли ей жизнь. Об этом сообщает издание Mirror.

Травму женщина получила тогда, когда решила убрать бетонную плитку с дорожки перед своим домом. Будучи привыкшей к интенсивным физическим нагрузкам, она не ожидала, что блок окажется таким тяжелым. У нее заболела спина, но женщина терпела боль в течение 12 недель, пока наконец не обратилась к врачу.

Австралийка посетила физиотерапевта, который обнаружил проблему с межпозвоночным диском и назначил ей упражнения. Пациентке стало легче. Но, к сожалению, однажды утром ее состояние резко ухудшилось, и от боли она потеряла сознание.

Она обратилась в больницу, где ей сделали МРТ. Результаты исследования показали наличие злокачественной опухоли.

«Когда мой врач увидел результаты МРТ, он был в шоке, что я вообще могу ходить. Он провел еще несколько исследований и сказал, что у меня множественная миелома», — рассказала австралийка.

Эта опухоль поражает костный мозг, затрагивая позвоночник, череп и рёбра. Часто болезнь протекает бессимптомно, но постоянная боль в костях может быть признаком новообразований.

Болезнь поразила 75% костного мозга Шарн. Лечение она проходила в Мельбурне в течение 18 месяцев. Сейчас у женщины ремиссия. Она продолжает лечение, чтобы держать болезнь под контролем.

В ГД предлагают внести законопроект, который будет защищать выплаты участников СВО от браков по расчету

В Госдуме рассмотрят законопроект Евгения Марченко и Александра Бородая о разделе имущества при разводе. Он касается браков, заключенных после 24 февраля 2022 года.