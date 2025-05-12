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Происшествия В Ярославле нашли нарушителя, стрелявшего с балкона многоэтажки. Видео

В Ярославле нашли нарушителя, стрелявшего с балкона многоэтажки. Видео

Что о нем рассказали соседи

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1 комментарий
Работа полицейских попала на камеру в подъезде многоэтажки | Источник: читатель 76.RUРабота полицейских попала на камеру в подъезде многоэтажки | Источник: читатель 76.RU

Работа полицейских попала на камеру в подъезде многоэтажки

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле нашли нарушителя, устроившего стрельбу с балкона многоэтажки во Фрунзенском районе 10 мая. Об этом 12 мая сообщили в полиции региона.

«Оперативными сотрудниками был установлен 37-летний местный житель. По имеющимся данным, гражданин, находясь на балконе, произвел порядка 10 выстрелов в воздух из охолощенного оружия», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Запись с камеры подъезда

Источник:

читатель 76.RU

Изначально о хлопках заявили жители домов на улице Щорса. Позже выяснилось, что стреляли в высотке на улице Слепнева. Жильцы многоэтажки предоставили порталу 76.RU кадры из подъезда, на которых правоохранители заходят в подъезд.

По словам соседей, до этого инцидента каких-либо претензий к жильцу у них не было.

Странные звуки попали на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«В отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве», — сообщили в полиции.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Стрельба Полиция
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Комментарии
1
Инженер1
43 минуты
И вот учтите, что за это мелкое хулиганство...
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