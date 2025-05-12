В Ярославле нашли нарушителя, стрелявшего с балкона многоэтажки. Видео

Работа полицейских попала на камеру в подъезде многоэтажки Источник: читатель 76.RU











В Ярославле нашли нарушителя, устроившего стрельбу с балкона многоэтажки во Фрунзенском районе 10 мая. Об этом 12 мая сообщили в полиции региона.

«Оперативными сотрудниками был установлен 37-летний местный житель. По имеющимся данным, гражданин, находясь на балконе, произвел порядка 10 выстрелов в воздух из охолощенного оружия», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Запись с камеры подъезда Источник: читатель 76.RU

Изначально о хлопках заявили жители домов на улице Щорса. Позже выяснилось, что стреляли в высотке на улице Слепнева. Жильцы многоэтажки предоставили порталу 76.RU кадры из подъезда, на которых правоохранители заходят в подъезд.

По словам соседей, до этого инцидента каких-либо претензий к жильцу у них не было.

Странные звуки попали на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram