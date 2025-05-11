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Происшествия «Полностью скрылась в речке»: в Ярославле иномарка после аварии улетела в кювет. Видео

«Полностью скрылась в речке»: в Ярославле иномарка после аварии улетела в кювет. Видео

В полиции озвучили первые подробности ДТП

666
8 комментариев
В Ярославле иномарка улетела в кювет | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле иномарка улетела в кювет | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле иномарка улетела в кювет

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В субботу, 10 мая, в Заволжском районе Ярославля легковушка вылетела в кювет. По словам очевидцев, машина полностью скрылась под водой в небольшой речушке.

«Произошло ДТП, в результате которого девушка на машине улетела в кювет. Как оказалось, он несколько метров в высоту, внизу течёт речка, в которой почти полностью скрылась перевёрнутая машина. Девушка жива, ей пришли на помощь прохожие, помогли выбраться, вызвали скорую и ГАИ», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили 76.RU в полиции, на съезде с Заволжского моста в сторону улицы Дачной столкнулись автомобили «Рено» и «Лифан». За рулем «Рено» была 44-летняя женщина, во второй легковушке — 41-летний мужчина.

Авария произошла на съезде с моста в Заволжском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в полиции.

На месте аварии столпились очевидцы. Образовалась небольшая пробка.

«Машина там, улетела. Надеюсь, детей нет. Там девушка», — говорят столпившиеся у обрыва люди на видео.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария Машина в кювете Иномарка Пробка
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Комментарии
7
Гость
40 минут
Где данные девушки?
Гость
47 минут
Китаец победил француза.
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