«Полностью скрылась в речке»: в Ярославле иномарка после аварии улетела в кювет. Видео

В субботу, 10 мая, в Заволжском районе Ярославля легковушка вылетела в кювет. По словам очевидцев, машина полностью скрылась под водой в небольшой речушке.
«Произошло ДТП, в результате которого девушка на машине улетела в кювет. Как оказалось, он несколько метров в высоту, внизу течёт речка, в которой почти полностью скрылась перевёрнутая машина. Девушка жива, ей пришли на помощь прохожие, помогли выбраться, вызвали скорую и ГАИ», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Как уточнили 76.RU в полиции, на съезде с Заволжского моста в сторону улицы Дачной столкнулись автомобили «Рено» и «Лифан». За рулем «Рено» была 44-летняя женщина, во второй легковушке — 41-летний мужчина.
«По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в полиции.
На месте аварии столпились очевидцы. Образовалась небольшая пробка.
«Машина там, улетела. Надеюсь, детей нет. Там девушка», — говорят столпившиеся у обрыва люди на видео.