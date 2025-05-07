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Происшествия На фабрике в Якутии прогремел мощный взрыв. Пострадали люди

На фабрике в Якутии прогремел мощный взрыв. Пострадали люди

Спасатели выехали на место ЧП

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Очевидцы сняли ЧП | Источник: Рен-ТВ / TelegramОчевидцы сняли ЧП | Источник: Рен-ТВ / Telegram

Очевидцы сняли ЧП

Источник:

Рен-ТВ / Telegram

На обогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы. ЧП случилось около 8 утра по местному времени. В МЧС по Республике Саха сообщили, что спасатели выехали на место, есть пострадавшие.

Источник:

Рен-ТВ / Telegram

«В результате пожара пострадали 4 человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняются», — сообщили в МЧС по Якутии.

Источник: МЧС Республики СахаИсточник: МЧС Республики Саха
Источник: МЧС Республики СахаИсточник: МЧС Республики Саха
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Источник: МЧС Республики СахаИсточник: МЧС Республики Саха

На место ЧП выехали 18 спасателей и две единицы техники. На данный момент горит каменный уголь на складе, уточнили в МЧС.

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» — одно из ключевых предприятий в горнодобывающей отрасли России. Фабрика была построена для переработки руды, добываемой на месторождениях, расположенных в этом регионе. Основным сырьем для фабрики является уголь и другие полезные ископаемые, добываемые в окрестных шахтах.

Предприятие ввели в эксплуатацию в декабре 1984 года. На фабрике работает около тысячи человек.

6 мая на Урале вспыхнул цех завода обработки цветных металлов. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров.

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Взрыв Фабрика Якутия Пожар МЧС
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