Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию. Над Москвой сбили 19 БПЛА, под Курском ранены дети

В Курской области ранения получили двое подростков Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В ночь на 6 мая беспилотники ВСУ атаковали регионы России. Силы ПВО уничтожили 19 дронов, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. Несколько обломков беспилотника упали на Каширское шоссе.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — написал мэр.

В Курской области беспилотники атаковали электроподстанцию в городе Рыльске. Двое подростков получили ранения: у 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени, у 17-летнего юноши осколочное ранение правой голени. Угрозы их жизням нет, пишет врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключен свет. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка», — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, временно закрыты аэропорты в Московской области: Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево. Также ограничения введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, самарском Курумоче.

Новость была обновлена. Еще 10 БПЛА сбили ночью над Пензенской областью и не менее 18 над Воронежской. Об этом сообщили губернаторы регионов.

Ограничения в работе Внуково и Шереметьево сняты. Временно закрыты аэропорты в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле, пишет Росавиация.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.