НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,96
EUR 91,92
Известен соперник «Локомотива»
Скоро будет можно лежать на лавках
Кадровые изменения в правительстве
Разбор матча «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Дайджест ко Дню Победы
Оштрафовали застройщика
Когда запустят «Метеор»
Происшествия В многоэтажке в Москве прогремел взрыв, погибли люди. Кадры с места

В многоэтажке в Москве прогремел взрыв, погибли люди. Кадры с места

Внутри могут быть заблокированы люди

2 709
2 комментария
Место пожара видно издалека | Источник: Baza / TelegramМесто пожара видно издалека | Источник: Baza / Telegram

Место пожара видно издалека

Источник:

Baza / Telegram

В жилой многоэтажке в Москве произошел взрыв. ЧП случилось на улице Генерала Тюленева. Между 8-м и 9-м этажами обрушились перекрытия, горят две квартиры, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник:

Baza / Telegram

Телеграм-канал Baza сообщает, что пострадали люди. Несколько жильцов оказались заблокированы внутри.

Источник:

Mash / Telegram

На месте работают спасатели, людей эвакуируют.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. На улице Генерала Тюленева горит 9-й этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.

Людей эвакуировали из горящего здания | Источник: MSK1.RUЛюдей эвакуировали из горящего здания | Источник: MSK1.RU

Людей эвакуировали из горящего здания

Источник:

MSK1.RU

Источник:

Mash / Telegram

На месте пожара работают 60 спасателей и 20 единиц техники. Очевидцы предполагают, что причиной взрыва мог быть газ. В прокуратуре Москвы взяли ЧП на контроль.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Соблюдение жилищных прав граждан — на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Максим Мартынов», — сообщили в ведомстве.

Обновлено.

Из-за ЧП в жилом доме погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Тела обнаружили на балконе одной из сгоревших квартир. Шесть человек пострадали, сообщили в МЧС.

Ситуацию прокомментировали в московском департаменте здравоохранения. Там сообщили, что в результате пожара пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает.

Обновлено 22:55 (мск)

Число пострадавших увеличилось до 13 человек, передает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Пожар Взрыв Москва Взрыв в доме МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 мая, 21:30
Завязывайте с новостями масквабада
Гость
4 мая, 21:29
Собираем им гуманитарную помощь?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление