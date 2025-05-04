В многоэтажке в Москве прогремел взрыв, погибли люди. Кадры с места

Место пожара видно издалека Источник: Baza / Telegram











В жилой многоэтажке в Москве произошел взрыв. ЧП случилось на улице Генерала Тюленева. Между 8-м и 9-м этажами обрушились перекрытия, горят две квартиры, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник: Baza / Telegram

Телеграм-канал Baza сообщает, что пострадали люди. Несколько жильцов оказались заблокированы внутри.

Источник: Mash / Telegram

На месте работают спасатели, людей эвакуируют.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. На улице Генерала Тюленева горит 9-й этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.

Людей эвакуировали из горящего здания Источник: MSK1.RU











Источник: Mash / Telegram

На месте пожара работают 60 спасателей и 20 единиц техники. Очевидцы предполагают, что причиной взрыва мог быть газ. В прокуратуре Москвы взяли ЧП на контроль.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Соблюдение жилищных прав граждан — на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Максим Мартынов», — сообщили в ведомстве.

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Из-за ЧП в жилом доме погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Тела обнаружили на балконе одной из сгоревших квартир. Шесть человек пострадали, сообщили в МЧС.

Ситуацию прокомментировали в московском департаменте здравоохранения. Там сообщили, что в результате пожара пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает.

Обновлено 22:55 (мск)