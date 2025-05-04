Россиянин выиграл марафон во Франции: он бежал шесть суток подряд и днем, и ночью. Новости 4 мая

Победитель финишировал с российским флагом в руках Источник: РБК / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 мая.

Падение самолета в США

В Штате Калифорния на жилые дома рухнул самодельный самолет. На борту разбившегося Vans RV-10 был лишь пилот, который не выжил в результате происшествия. Жители жилых домов, к счастью, не пострадали.

По информации агентства ABC, самолет Vans RV-10 представляет собой «низкоплан», который поступает покупателю в виде «комплекта». Самолет следует собирать самостоятельно. По данным на 2022 год, в США продали больше 1000 таких самолетов.

Последствия падения самолета Источник: Комсомольская правда / Telegram

В Приморье валуны скатились со скалы и раздавили автомобиль

На перевале Серебряном, который находится на трассе Партизанск — Шкотово в Приморском крае, со скалы на проезжую часть скатились валуны. В результате этого пострадал автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.

Источник: Анонимный канал Шариповой / Telegram

По информации наших коллег из Vladivostok1.ru, на перевале произошло обрушение части скалы, которая упала на проезжую часть. В результате этого инцидента как минимум две машины получили повреждения.

Источник: Анонимный канал Шариповой / Telegram

Пока проезд через перевал временно закрыт. Специалисты продолжают работу по расчистке дороги и оценке вероятности новых обвалов. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, можно заметить последствия происшествия.

Причиной падения камней могли стать дожди и ветер, которые наблюдались в Приморском крае в период майских праздников. Это не единственный инцидент, который усложнил проезд по трассе.

Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена

Сегодня в аэропорту Бен-Гуриона упали обломки перехваченной ракеты из Йемена. Об этом сообщает агентство Kan.

«После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок», — говорится в сообщении на сайте Kan.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Армия Израиля подтвердила перехват ракеты хуситов. Израильская полиция работает на месте падения обломков для обеспечения безопасности.

По информации The Times of Israel, в результате инцидента пострадали шесть человек, еще пятеро получили легкие травмы.

Обломки перехваченной ракеты из Йемена упали в аэропорту Бен-Гуриона Источник: Mash / Telegram

Россиянин победил в ультрамарафоне во Франции

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции», завершившемся сегодня во французском природном парке Ардешуа. Легкоатлет пробежал 1 047.512 километров в течение шести суток, установив новый мировой рекорд, а ближайшего соперника опередил на 76 километров.

«6 дней Франции» — это легендарный ультрамарафон, который бросает вызов пределам человеческой выносливости. На мероприятие съезжаются спортсмены со всего мира.

На марафоне собралось более 140 участников из десятков стран. Они бежали практически непрерывно в течение шести суток по кольцевому маршруту в условиях перепада температуры, смены дня и ночи, с ограниченным сном.

На протяжении всей дистанции Заборский удерживал лидерство, не давая соперникам себя обойти. А гонку легкоатлет завершил с российским флагом в руках.

Российский спортсмен на ультрамарафоне «6 дней Франции» Источник: РБК / Telegram

Еще одна россиянка, Ирина Масанова, показала пятый результат среди всех участников и второй среди женщин (832,5 км), передает РБК.

Потребители начали жаловаться на популярную зубную пасту

Роспотребнадзор следит за ситуацией с претензиями к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Недавно национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) объявило о временном запрете на продажу зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint. А причиной стали сообщения о возможных побочных эффектах.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint Роспотребнадзор уточняет, что для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок», — говорится в сообщении российского ведомства.

В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку безопасности товаров, представленных на рынке. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, передает «Комсомольская правда».

Интервью Путина

Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике и рассуждает, каким должен быть будущий президент России. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Президент уверен, что его преемнику необходимо заручиться доверием россиян на выборах. Сам глава государства постоянно смотрит и оценивает потенциал каждого. Он уверен, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан, чтобы у народа был выбор.

В ходе интервью президент показал собственную квартиру, провел экскурсию по часовне, рассказал о ключевых событиях, которые произошли за время его президентства, а также раскрыл причины и перспективы спецоперации. Об этом мы писали в отдельном материале.

В Индии бык запрыгнул на скутер

В Индии бык принял скутер за корову и случайно прокатился на нем по улицам города.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Ришикеш. Поездку быка остановила лишь стена.

Уличная камера зафиксировала этот забавный момент. На кадрах видно, как бык подходит к скутеру, стоящему на обочине, и начинает давить на него копытами, заставляя двигаться. Затем скутер с быком останавливается, столкнувшись с препятствием.