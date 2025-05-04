Россиянин выиграл марафон во Франции: он бежал шесть суток подряд и днем, и ночью. Новости 4 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 мая.
Падение самолета в США
В Штате Калифорния на жилые дома рухнул самодельный самолет. На борту разбившегося Vans RV-10 был лишь пилот, который не выжил в результате происшествия. Жители жилых домов, к счастью, не пострадали.
По информации агентства ABC, самолет Vans RV-10 представляет собой «низкоплан», который поступает покупателю в виде «комплекта». Самолет следует собирать самостоятельно. По данным на 2022 год, в США продали больше 1000 таких самолетов.
В Приморье валуны скатились со скалы и раздавили автомобиль
На перевале Серебряном, который находится на трассе Партизанск — Шкотово в Приморском крае, со скалы на проезжую часть скатились валуны. В результате этого пострадал автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.
По информации наших коллег из Vladivostok1.ru, на перевале произошло обрушение части скалы, которая упала на проезжую часть. В результате этого инцидента как минимум две машины получили повреждения.
Пока проезд через перевал временно закрыт. Специалисты продолжают работу по расчистке дороги и оценке вероятности новых обвалов. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, можно заметить последствия происшествия.
Причиной падения камней могли стать дожди и ветер, которые наблюдались в Приморском крае в период майских праздников. Это не единственный инцидент, который усложнил проезд по трассе.
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена
Сегодня в аэропорту Бен-Гуриона упали обломки перехваченной ракеты из Йемена. Об этом сообщает агентство Kan.
«После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок», — говорится в сообщении на сайте Kan.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Армия Израиля подтвердила перехват ракеты хуситов. Израильская полиция работает на месте падения обломков для обеспечения безопасности.
По информации The Times of Israel, в результате инцидента пострадали шесть человек, еще пятеро получили легкие травмы.
Россиянин победил в ультрамарафоне во Франции
Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции», завершившемся сегодня во французском природном парке Ардешуа. Легкоатлет пробежал 1 047.512 километров в течение шести суток, установив новый мировой рекорд, а ближайшего соперника опередил на 76 километров.
«6 дней Франции» — это легендарный ультрамарафон, который бросает вызов пределам человеческой выносливости. На мероприятие съезжаются спортсмены со всего мира.
На марафоне собралось более 140 участников из десятков стран. Они бежали практически непрерывно в течение шести суток по кольцевому маршруту в условиях перепада температуры, смены дня и ночи, с ограниченным сном.
На протяжении всей дистанции Заборский удерживал лидерство, не давая соперникам себя обойти. А гонку легкоатлет завершил с российским флагом в руках.
Еще одна россиянка, Ирина Масанова, показала пятый результат среди всех участников и второй среди женщин (832,5 км), передает РБК.
Потребители начали жаловаться на популярную зубную пасту
Роспотребнадзор следит за ситуацией с претензиями к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Недавно национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) объявило о временном запрете на продажу зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint. А причиной стали сообщения о возможных побочных эффектах.
«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint Роспотребнадзор уточняет, что для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок», — говорится в сообщении российского ведомства.
В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку безопасности товаров, представленных на рынке. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, передает «Комсомольская правда».
Интервью Путина
Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике и рассуждает, каким должен быть будущий президент России. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Президент уверен, что его преемнику необходимо заручиться доверием россиян на выборах. Сам глава государства постоянно смотрит и оценивает потенциал каждого. Он уверен, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан, чтобы у народа был выбор.
В ходе интервью президент показал собственную квартиру, провел экскурсию по часовне, рассказал о ключевых событиях, которые произошли за время его президентства, а также раскрыл причины и перспективы спецоперации. Об этом мы писали в отдельном материале.
В Индии бык запрыгнул на скутер
В Индии бык принял скутер за корову и случайно прокатился на нем по улицам города.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Ришикеш. Поездку быка остановила лишь стена.
Уличная камера зафиксировала этот забавный момент. На кадрах видно, как бык подходит к скутеру, стоящему на обочине, и начинает давить на него копытами, заставляя двигаться. Затем скутер с быком останавливается, столкнувшись с препятствием.