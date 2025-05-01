Автомобиль влетел в группу школьников в Японии. Водитель сделал это намеренно и рассказал почему: новости 1 мая

В результате ДТП пострадали семь детей Источник: NHK











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 мая.

Россиянам перечислили список популярных мошеннических схем в праздники

Уже не первый год злоумышленники звонят от лица правоохранительных органов и якобы «выявляют правонарушения» или проводят «проверки деятельности». Злоумышленники не только вымогают деньги, но также запугивают уголовным преследованием якобы за мнимое «финансирование терроризма».

На втором месте — обман с фальшивым бронированием авиа-, железнодорожных билетов и гостиниц. А еще популярны схемы, связанные с Днем Победы. Мошенники просят перейти по ссылке, ввести данные карт или оплатить «комиссию» или «налог» на выплату. Эксперты призывают не доверять таким предложениям.

Чтобы праздники не обернулись потерей, следует сохранять бдительность даже во время отдыха, передают «Известия».

В ГД призывают разрешить россиянам продлять себе майские

В Госдуме считают, что работодатели должны проявлять гибкость в отношении выходных дней своих сотрудников в мае. С таким предложением выступил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Работодатель же тоже может гибко подходить, когда он понимает, что работник перерабатывает в течение года. Например, у него есть дни, когда он работал в выходные дни, он может теперь за те дни отдыхать. Если у него ненормированный рабочий день, тоже это всё в рамках диалога с работодателем возможно», — отметил Нилов.

В мае выходные дни проходят с 1–4 и с 8–11 мая. Согласно трудовому законодательству, рабочие дни с 5 по 7 мая можно оформить как оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Таким образом, можно продлить майские каникулы. Кроме того, Нилов также уверен, что с работодателем можно договориться о работе онлайн, передает ТАСС.

Первомайская пробка у Крымского моста

В Краснодарском крае в первый день майских праздников наблюдаются большие пробки. Telegram-канал «Крымский мост» сообщил, что к 11:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 2700 транспортных средств, а время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи очередь меньше — 500 автомобилей, ожидание около двух часов.

Все спешат в Крым Источник: «Яндекс.Карты»











По информации «Яндекс.Карты», пробка со стороны Краснодарского края в районе моста растянулась на 15 километров. Также проблемы с движением наблюдаются в других частях региона. В районе Горячего Ключа пробка растянулась на семь километров, что традиционно связано с высоким туристическим потоком в сторону черноморского побережья.

Горячий Ключ как всегда стоит Источник: «Яндекс.Карты»











А вот на выезде из Краснодара через Яблоновский мост пробка достигла трех километров. Затруднение движения также сохраняется перед Тургеневским мостом, где продолжаются ремонтные работы.

Мигрантов хотят обязать въезжать в РФ только со справкой об отсутствии ВИЧ

Депутат ГД Ярослав Нилов предложил ужесточить требования к иностранным гражданам, которые хотят въехать в Россию. Он считает, что при пересечении границы мигранты должны иметь при себе не только медицинскую страховку, но и результаты анализов на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис и туберкулез.

Кроме того, эти анализы должны быть сделаны не ранее, чем за 10 дней до въезда в Россию. Нилов уверен, что такие меры помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения России и предотвратить проникновение на территорию страны трудовых мигрантов с социально опасными заболеваниями, сообщает ТАСС.

ВСУ несколько раз ударили по Херсонской области

ВСУ сегодня несколько раз нанесли удары дронами по рынку в Алешках Херсонской области. Во время атаки погибло минимум 7 человек, более 20 пострадали.

По информации главы региона Владимира Сальдо, ВСУ планомерно выбивали кареты скорой помощи в течение месяца. Сейчас из-за этого в регионе не хватает транспорта для эвакуации пострадавших.

Кадры во время второй атаки ВСУ на рынок в Алешках Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Также накануне усилились обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра. Целью были дома руководителей муниципальных подразделений.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По информации местной администрации, в городе объявили трехдневный траур.

Россиянам объяснили, кто может ежемесячно получать 11 тысяч

С начала 2025 года россиянам доступна выплата в размере 11 тысяч. Речь идет о тех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.

«Любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч рублей», — рассказала член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.

Эта выплата осуществляется в соответствии с приказом президента России Владимира Путина, документ вступил в силу с января 2025 года. Еще депутат добавила, что сейчас эту выплату уже увеличили на 9,5%. Власти будут индексировать ее в соответствии с инфляцией в стране, передает РИА Новости.

В Челябинске подросток застрял в трубе на детской площадке

Так мальчик выглядел внутри уже разобранной трубы Источник: МЧС Челябинской области / t.me











12-летний подросток застрял в трубе на детской площадке в Челябинске и выбраться самостоятельно уже не смог. На помощь ему отправили четырех спасателей.

В момент приезда МЧС из трубы выглядывали только ноги Источник: МЧС Челябинской области / t.me

«Специалисты разобрали конструкцию и вызволили мальчишку из западни. Медицинская помощь не понадобилась», — сообщили в МЧС.

Автомобиль влетел в группу школьников в Японии

В Японии автомобиль на полной скорости влетел в группу школьников. По информации телеканала NHK, инцидент произошел в одном из переулков рядом с образовательным учреждением.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь детей. Шестеро из них находятся в сознании, а состояние еще одного ребенка уточняется.