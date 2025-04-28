Экскурсионный автобус съехал в кювет во Владимирской области. Пострадали 35 человек

Фото с места ДТП Источник: УМВД России по Владимирской области











Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в областном МВД. Внутри находились 55 человек, 35 из них обратились за медицинской помощью. Инцидент случился ночью 28 апреля.

Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому, передает телеграм-канал Mash. По информации канала, водитель уснул за рулем. У пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, диагностировали ушибы грудной клетки и головы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

В январе автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде: водитель потерял управление и влетел в бетонное ограждение. Пострадали 32 россиянина. Автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.