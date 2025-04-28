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Происшествия Экскурсионный автобус съехал в кювет во Владимирской области. Пострадали 35 человек

Экскурсионный автобус съехал в кювет во Владимирской области. Пострадали 35 человек

Транспорт перевернулся

927
8 комментариев
Фото с места ДТП | Источник: УМВД России по Владимирской областиФото с места ДТП | Источник: УМВД России по Владимирской области

Фото с места ДТП

Источник:

УМВД России по Владимирской области

Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в областном МВД. Внутри находились 55 человек, 35 из них обратились за медицинской помощью. Инцидент случился ночью 28 апреля.

Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому, передает телеграм-канал Mash. По информации канала, водитель уснул за рулем. У пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, диагностировали ушибы грудной клетки и головы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

В январе автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде: водитель потерял управление и влетел в бетонное ограждение. Пострадали 32 россиянина. Автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.

Прочитайте несколько полезных инструкций от E1.RU. В них мы рассказываем, как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить при этом еще больше, как реанимировать человека и как достать пассажира или водителя из разбитой машины.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Авария ДТП Авария с автобусом ДТП с автобусом Пострадавшие
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Комментарии
8
Инженер1
1 час
Паломники? Почему не пешком?
Гость
2 часа
А если бы рули ИИ, а не человек, то не было бы аварии. ИИ не спит и не отвлекается. Долой не выспавшихся водителей и их начальников!
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